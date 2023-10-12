Хотят взять в клещи: боец легиона "Свобода" рассказал о боях под Авдеевкой (видео)

Россияне пытаются занять высоты к северу от Авдеевки и перерезать пути снабжения подразделений Сил обороны. Главная цель — захватить город в клещи и начать уличные бои.

Подразделения ВС РФ вторые сутки подряд атакуют позиции Сил обороны Украины вокруг Авдеевки в Донецкой области. Враг пытается окружить город, бросая в бой живую силу и танковые колонны, которые успешно уничтожаются украинскими воинами. Кроме наземных сил, россияне массированно используют авиацию, рассказал боец Легиона "Свобода" Максим Морозов. Интервью с Морозовым опубликовано порталом Lviv Media.

Боец объяснил, какие силы ВС РФ действуют в районе Авдеевки и куда они бьют. По его словам, россияне перешли в наступление 10 октября. Перед этим длительное время накапливали силы: живую силу и технику. В частности, для штурма использовали три бригады (отметим, размер одной бригады — от 2 тыс. до 4 тыс. человек).

Наступление врага происходит сразу с трех направлений:

от Красногоровки на севере — пытаются захватить высоты возле Авдеевского коксохимического комбината;

от Бердычи еще дальше на север (3 км до Красногоровки, рядом — Степное) — хотели перерезать дорогу, ведущую к Авдеевке;

от Опытного на юге — пытались "взять позиции ВСУ в клещи".

Рельеф местности вокруг Авдеевки Фото: topographic-map.com

После окружения Авдеевки враг планировал зайти в город и начать уличные бои, "чтобы завершить начатое".

Впрочем, Морозов отметил, что у "россиян сразу что-то пошло не так". Передовые подразделения остановили под Опытным. Между тем противник не останавливается: в течение 10-11 октября использовал полсотни авиаракет, чтобы попасть по Авдеевке, по коксохимическому комбинату, а также Ласточкино, Бердыче, Северному и др.

Между тем россияне несут "колоссальные потери". Морозов назвал цифру солдат ВС РФ, которые выбыли из строя — около тысячи из тех двух тысяч, задействованых в штурмах.

Бои под Авдеевкой — детали

В крайнем отчете Генштаба ВСУ указано, что ВС РФ пытаются достичь успеха вокруг Авдеевки — все атаки отбиты по состоянию на утро 12 октября. Между тем аналитики Института изучения войны (ISW) изучили видео с места событий и предположили, что россияне имеют временное небольшое продвижение в двух точках:

на юго-западе возле Северного;

на северо-западе возле Степного и Красногоровки.

Как показывает карту боевых действий DeepState, именно здесь расстояние между крайними точками позиций ВС РФ — около 10 км.

Ситуация возле Авдеевки по состоянию на 12 октября 2023 года Фото: DeepState

Отметим, глава военной администрации Авдеевки Виктор Барабаш сообщил, что российские штурмы продолжаются круглосуточно. Особенно враг давит на север от города. По его словам 11 октября россияне запустили 11 ракет, 12 октября — 12 авиабомб. По позициям ВСУ бьют артиллерией, минометами, РСЗО "Град".

Напоминаем, бойцы ВСУ, которые держат оборону под Авдеевкой, показали использование Javelin против бронемашин ВС РФ. На видео с места событий видно, как остановили высадку вражеской пехоты. Между тем аналитики ISW отметили, что россияне начали использовать новые тактики боя в Донецкой области, но все же не отказались от так называемых "мясных штурмов".