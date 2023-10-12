"Перегрузка системы": в ВС ВСУ оценили эффективность "Железного купола" Израиля (видео)
По словам Юрия Игната, во время первых ударов по Израилю большую роль сыграла плотность удара. Несмотря на наличие прилетов, эффективность все еще можно считать на высоком уровне.
В первые дни войны в Израиле по стране было выпущено колоссальное количество ракет, с которыми местной системе ПВО "Железный купол" не удалось справиться. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, в чем причина.
По его словам, не со всеми угрозами удалось справиться в Израиле и причиной тому стала загруженность систем ПВО, а также высокая плотность ударов. В то же время, по мнению спикера Воздушных сил, даже такой результат можно считать эффективным.
"Это одна из лучших систем ПВО, есть в Израиле еще одна — "Праща Давида". Многие страны мечтали бы получить такие системы. Давайте смотреть: если есть 40 пусковых установок по четыре ракеты заряжены, умножаем это все и понимаем, что это все это полетело на Израиль — тысячи снарядов реактивных системы залпового огня, ударные беспилотники, возможно какие-то ракеты. Таким образом произошла перегрузка системы. Она отработала и ее нужно как минимум перезарядить. Плюс такая плотность удара одномоментного", — заявил Юрий Игнат.
Отдельно было отмечено, что эффективность работы израильской системы ПВО до массированных ударов была на уровне 90%. При этом, эффективность украинских систем ПВО в среднем составляет 75% и такой результат удивляет самих израильтян, в том числе западных партнеров. Все это несмотря на то, что еще в прошлом году у страны были исключительно советские образцы вооружения.
Напомним, 9 октября сообщалось, почему спецслужбы Израиля "прозевали" подготовку боевиков ХАМАС и допустили внезапную атаку. Обозреватели задаются вопросом, как исламистам удалось "за глазами" израильских спецслужб создать такой большой арсенал ракет, которые в результате перегрузили систему ПРО "Железный купол".