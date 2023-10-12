"Есть потери, но так всегда бывает": Буданов подтвердил плен бойца ГУР во время вылазки в Крым

В ночь на 4 октября украинские разведчики высадились на полуострове несколькими группами. Одна из них попала на врага, в результате чего завязался бой.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов подтвердил, что россияне пленили украинского разведчика Александра Лобаса во время высадки во временно оккупированном Крыму 4 октября. Об этом он сообщил во время интервью "Украинской правде".

"К сожалению есть потери, но так всегда бывает", — сказал Кирилл Буданов.

Он отметил, что ночью 4 октября было несколько высадок разведывательных групп в Крыму, одна из которых попала на врага, в результате чего завязался бой. Тогда произошло две вооруженные суточки между украинскими разведчиками и оккупантами, во время одной из них в плен взяли Александра Лобаса. Относительно потерь в живой силе, глава ГУР подчеркнул, что враг потерял больше, чем украинская сторона.

"Они (россияне, — ред.) показали только там, где смогли пленить, к сожалению, нашего раненого разведчика и труп один показали", — рассказал он.

По его словам, также той ночью состоялся морской бой — российская катерная группа вступила в перестрелку с украинской. Враг подключил авиацию, однако по ней отработали несколько ПЗРК. Буданов отметил, что украинские катера обратно вернулись "нормальные".

Кроме этого, Кирилл Буданов рассказал, что происходит определенное количество разведывательных операций на полуострове. Их основной замысел — подготовка к освобождению Крыма. Операции нужны для проверки путей для дальнейшего заведения больших элементов для деоккупации территории. По его словам, основной целью является нахождение и проверка пляжей для высадки более серьезных групп.

Напомним, ночью 4 октября в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что украинская ДРГ пыталась проникнуть на территорию Крыма возле мыса Тарханкут. В росСМИ заявили о якобы уничтожении 13 диверсантов, вооруженных винтовками M4 и осколочными гранатами.

Тогда в ГУР МОУ подтвердили высадку спецназовцев батальонов "Стугна" и "Братство" в составе спецподразделения "Тимура" в Крыму, которые вступили в бой с врагом. Отметили, что бойцы нанесли ВС РФ огневое поражение.

Позже росСМИ сообщили, что оккупанты захватили в плен одного из украинских разведчиков.