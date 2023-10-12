Через несколько недель обучение: Нидерланды передают F-16 для подготовки украинских пилотов

По словам министра обороны Нидерландов, украинские пилоты смогут начать обучение на истребителях F-16 уже через несколько недель, однако конкретную дату передачи самолетов Оллонгрен не назвала.

Нидерланды через несколько недель отправят свои истребители F-16 в новый учебный центр в Румынии, где через несколько недель начнут подготовку украинские пилоты. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, пишет NL Times.

"Мы надеемся передать 12-18 самолетов в Румынию в течение нескольких недель, а это означает, что центр может начать работать. Через некоторое время они (украинские пилоты. — Ред.) могут осуществить первый тренировочный полет", — подчеркнула глава оборонного ведомства, которая вскоре покинет пост.

По словам Оллонгерн, которые она высказала во время встречи министров обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, создание учебного центра в соседней с Украиной Румынии идет хорошо, даже "очень хорошо". Однако министр не смогла сказать, когда Нидерланды передадут Украине первые истребители.

"Украина в принципе в конце концов получит 24 (истребителя. — Ред.), которые она сможет развернуть в борьбе с Россией", — отметила Оллонгерн.

Нидерланды и "коалиция истребителей F-16"

Нидерланды являются одним из лидеров в группе стран, которые стремятся помочь Украине приобрести F-16, чтобы лучше противостоять российским агрессорам. Они хотят передать Украине значительную часть своих снятых с эксплуатации истребителей, но украинские пилоты, по мнению военных экспертов, должны сначала научиться ими управлять.

По словам министра обороны, Нидерланды до сих пор работают над дополнительной помощью украинской противовоздушной обороне, которая имеет решающее значение для прохождения предстоящей зимы.

"Нидерланды смогут сделать еще больше в ближайшие месяцы. Мы все еще имеем 42 самолета. Остальные будут использованы для подготовки пилотов", — добавила Оллонгрен.

Военная поддержка Нидерландов Украине сейчас составляет 2,1 миллиарда евро, согласно последнему обновлению помощи, которое министр Оллонгрен направила в парламент.

В последние недели Нидерланды профинансировали и организовали отправку в Украину 15 танков T-72. Также отправлены беспилотники, грузовики, боеприпасы и оборудование для разминирования.

"Часть расходов будет возмещена из фонда ЕС. Нидерланды подали деклараций на общую сумму 833 миллиона евро. Более 242 миллионов евро военной помощи уже было возмещено из фонда", — отмечает NL Times.

Коалиция возможностей для Украины — что известно

Соединенные Штаты, на сегодня самая большая и мощная страна НАТО, теперь берут на себя работу Нидерландов и Дании. США, как писал Фокус, возглавит "воздушную коалицию", которая хочет обеспечить Украину современными сильными военно-воздушными силами. Нидерланды и Дания, инициаторы предыдущей "коалиции истребителей", будут продолжать первоочередно помогать. Как подчеркнула Кайса Оллонгрен, это вполне "логично".

"Соединенные Штаты сначала очень колебались относительно поставок Украине современных истребителей. Это сделало бы конфликт еще более сложным или даже могло бы втянуть НАТО в войну, заявлял Вашингтон в течение длительного времени. Однако США смирились, когда табу за табу было отменено во время войны, в частности благодаря значительным убеждениям Нидерландов", — подчеркивает издание.

Министр обороны США Ллойд Остин подсчитал, что первые украинские пилоты будут готовы летать на F-16 не раньше следующей весны.

Напомним, Фокус сообщал, что 20 августа стало известно: Украина получит 42 истребителя F-16. Об этом удалось договориться во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Зеленский заявил, что самолеты предоставят после тренировки украинских пилотов и инженеров.

А 18 августа Фокус писал, что США утвердили запрос Дании о передаче Украине инструкционных материалов для многоцелевых истребителей F-16. Пакет инструкций содержит учебные модули, документацию и материалы для аудиторий, содержащие информацию о конфиденциальных американских технологиях.