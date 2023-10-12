Готовили тексты для РосТВ и соцсетей: стали известны имена приспешниц экс-премьера Азарова (видео)

Оплату за свои услуги, по информации СБУ, фигурантка дела о госизмене получала через антиукраинский Комитет спасения Украины, созданный бывшим премьером Азаровым.

Служба безопасности Украины предоставила подробности о женщинах, которые работали на экс-премьер-министра Николая Азарова и Россию и вместе с ним подозреваются в государственной измене. Об этом на официальном сайте сообщила СБУ.

В свою очередь, из подозрений, обнародованных на сайте Офиса Генерального прокурора, стало известно, что речь идет о начальнике организационного отдела Шевченковской райгосадминистрации Валентине Хлопячей, основной задачей которой была подготовка текстов публичных выступлений Азарова. Кроме того, она вела Telelgram и YouTube-канал экс-премьера, а также его аккаунт в запрещенной российской сети, организовывала интервью и комментарии для российских и белорусских медиа, в том числе для ток-шоу Соловьева и Скабеевой. При этом она общалась с Азаровым и враждебными пропагандистами не только из собственного дома, но и из рабочего кабинета.

"Она также "разгоняла" провокационные материалы, в которых повторяла риторику Кремля о войне в Украине и дезинформировала об общественно-политической обстановке в нашем государстве", — уточняется в информации СБУ.

Хлопячая работала вместе с бывшей сотрудницей этой же РГА Еленой Хохловой, с которой она согласовывала "тезисы" для выступлений Азарова и его публикации в интернет-ресурсах. Только после согласования Хохловой тексты появлялись в открытом доступе. Впоследствии эта фигурантка покинула Украину и сбежала в РФ.

К тому же Служба безопасности установила, что столичная чиновница является руководителем одного из подразделений Фонда гуманитарной поддержки, который Азаров создал для финансирования антиукраинского Комитета спасения Украины. Через эти учреждения Хлопячая регулярно получала оплату за свои "услуги".

"Во время обысков у фигурантки обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон, которые она использовала для общения с беглым премьером, его "московской" помощницей и российскими пропагандистами", — дополнили следователи СБУ.

Дело госизменников — что известно

12 октября бывшему премьер-министру Николаю Азарову и двум его приспешницам было сообщено подозрение в государственной измене.

Экс-премьер-министра обвиняют в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). За это грозит 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

Относительно Хлопячей и Хохловой, речь идет о публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя или захвата государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдание и признание правомерной, отрицание российской вооруженной агрессии против Украины. Им грозит до 10 лет заключения.

Напомним, Фокус писал, что бывших высших руководителей Украины Николая Азарова и Виктора Януковича обвиняют в государственной измене, а подписание договора по Черноморскому флоту в Крыму однозначно трактуют в пользу России.

Кроме того, Фокус сообщал, что в Украине до сих пор остаются десятки пророссийских деятелей, у которых потенциально можно было бы конфисковать активы. Однако этого не удалось сделать из-за отсутствия санкций в отношении этих лиц.