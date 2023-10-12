Киевская чиновница администрировала Telegram-канал беглого премьера Азарова, — ОГП (фото)

В прокуратуре рассказали, что подозреваемая в государственной измене работала начальником организационного отдела одной из райгосадминистраций столицы.

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Правоохранительные органы в очередной раз сообщили о подозрении в государственной измене Николаю Азарову, бывшему премьер-министру Украины времен Януковича. Об этом информирует Офис генерального прокурора.

Основания для подозрения — создание пропагандистского Telegram-канала, через который с территории страны-агрессора экс-премьер распространял публикации с нарративами Кремля, пытаясь формировать антиукраинские настроения.

Помогали Азарову две его помощницы, которые тоже получили подозрения в государственной измене. Одна из них до сих пор работает в должности начальницы организационного отдела одной из столичных райгосадминистраций, другая — после увольнения из той же администрации выехала в Россию. Обе женщины поддерживали тесные связи с Азаровым и его окружением и способствовали ему в проведении подрывной деятельности, направленной в ущерб суверенитету и безопасности Украины, дискредитации действующей власти на международной арене.

"Сообщницы вместе координировали информационную пропагандистскую деятельность экс-премьер-министра в телеграм-канале, а также на его странице в запрещенной в Украине социальной сети и российских СМИ... Подозреваемые не прекратили помогать РФ даже после полномасштабного вторжения", — сообщается в информации Офиса.

Действующей чиновнице РГА о подозрении сообщили лично в Киеве. Бывшему премьер-министру Украины и второй его приспешнице — заочно из-за того, что они находятся на территории РФ. Сейчас решается вопрос об избрании столичной чиновнице меры пресечения.

Подозреваемая в государственной измене киевская чиновница Вручение подозрения в государственной измене работнице столичной РГА Подозреваемая в госизмене, которая сбежала в РФ

Что инкриминируют подозреваемым

Экс-премьер-министра обвиняют в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). За это грозит 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

Что касается женщин, речь идет о публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя или захвату государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдание и признание правомерной, отрицание российской вооруженной агрессии против Украины. Им грозит до 10 лет заключения.

Напомним, Фокус писал, что бывших высших руководителей Украины Николая Азарова и Виктора Януковича обвиняют в государственной измене, а подписание договора по Черноморскому флоту в Крыму однозначно трактуют в пользу России.

Кроме того, Фокус сообщал, что в Украине до сих пор остаются десятки пророссийских деятелей, у которых потенциально можно было бы конфисковать активы. Однако этого не удалось сделать из-за отсутствия санкций в отношении этих лиц.