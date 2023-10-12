Київська посадовиця адмініструвала Telegram-канал прем'єра-втікача Азарова, — ОГП (фото)

У прокуратурі розповіли, що підозрювана у державній зраді працювала очільницею організаційного відділу однієї з райдержадміністрацій столиці.

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Правоохоронні органи вчергове повідомили про підозру в державній зраді Миколі Азарову, колишньому прем'єр-міністрові України часів Януковича. Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Підстави для підозри — створення пропагандистського Telegram-каналу, через який з території країни-агресора експрем'єр поширював публікації з наративами Кремля, намагаючись формувати антиукраїнські настрої.

Допомагали Азарову дві його помічниці, які теж отримали підозри в державній зраді. Одна з них й досі працює на посаді начальниці організаційного відділу однієї із столичних райдержадміністрацій, інша — після звільнення з цієї ж адміністрації виїхала до Росії. Обидві жінки підтримували тісні зв’язки з Азаровим та його оточенням і сприяли йому у проведенні підривної діяльності, спрямованій на шкоду суверенітету і безпеці України, дискредитації чинної влади на міжнародній арені.

"Спільниці разом координували інформаційну пропагандистську діяльність експрем’єр-міністра у телеграм-каналі, а також на його сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі та російських ЗМІ… Підозрювані не припинили допомагати РФ навіть після повномасштабного вторгнення", — повідомляється в інформації Офісу.

Чинній посадовиці РДА про підозру повідомили особисто у Києві. Колишньому прем’єр-міністру України та другій його поплічниці — заочно через те, що вони перебувають на території РФ. Наразі розв'язується питання про обрання столичній посадовиці запобіжного заходу.

Підозрювана у державній зраді київська посадовиця Вручення підозри у державній зраді працівниці столичної РДА Підозрювана у держзраді, яка втекла до РФ

Що інкримінують підозрюваним

Експрем’єр-міністра обвинувачують у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). За це загрожує 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення.

Щодо жінок, йдеться про публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування та визнання правомірною, заперечення російської збройної агресії проти України. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, Фокус писав, що колишніх вищих керівників України Миколу Азарова і Віктора Януковича звинувачують у державній зраді, а підписання договору по Чорноморському флоту в Криму однозначно трактують на користь Росії.

Крім того, Фокус повідомляв, що в Україні й досі залишаються десятки проросійських діячів, в яких потенційно можна було б конфіскувати активи. Однак цього не вдалося зробити через відсутність санкцій щодо цих осіб.