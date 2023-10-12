"Для контрнаступления": в Украине есть ракеты дальностью до 1000 километров, — Подоляк

По словам советника главы ОП, Украина намерена наращивать собственное производство оружия с помощью иностранных инвестиций. Особое внимание уделяется производству дальнобойных ракет, беспилотников и снарядов для танков и артиллерии.

Украина делает ставку на производство собственных ракет дальнего радиуса действия для поражения логистики агрессора и успешного продолжения контрнаступления. На сегодня уже созданы образцы дальнобойного оружия, но для расширения производственных мощностей необходимы инвестиции. Об этом сообщил советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу.

ВСУ добились серьезных успехов в использовании ударных БПЛА дальнего радиуса действия, которые наносили удары по российским военным объектам даже в Подмосковье. Однако, чтобы не уступать в ударном вооружении противнику, Украине одних дронов недостаточно – нужны дальнобойные ракеты.

"Если мы хотим иметь паритет, то нужно не только производство дронов, но и ракетное производство. И у нас уже есть отработанные экспериментальные образцы дальностью 750–1000 километров", – отметил Подоляк.

Подоляк также сообщил, что Украина работает над тем, чтобы привлечь дополнительные инвестиции в свою оборонную промышленность и масштабировать существующее ракетное производство.

По словам советника офиса президента Украина намерена в первую очередь инвестировать в производство таких видов вооружения, как:

БПЛА различных модификаций;

ракеты дальнего радиуса действия;

снаряды разных калибров для артиллерии и танков.

"Украина не может произвести за полгода, например, тысячу ракет или две тысячи ракет. Но производство есть", – заверил Подоляк, добавив, что на Форуме оборонных индустрий были подписаны предварительные контракты по производству вооружения.

Напомним, в Украине провели испытания нового подводного беспилотника "Маричка". Отличительная особенность дрона – неуязвимость для российских систем РЭБ и уникальная система связи с оператором, которая позволяет контролировать субмарину на больших расстояниях и глубине.

Ранее Фокус писал, как увеличение производства оружия в Украине изменит расклады на фронте. Военные эксперты уверены, что большие объемы производства вооружения будут основой успешного наступления ВСУ.