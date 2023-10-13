Помогавшей Азарову чиновнице сообщили о подозрении: суд избрал меру пресечения

По версии следствия, подозреваемая координировала распространение российской пропаганды в Telegram-канале экс-премьера, занимая при этом должность в одной их районных администраций украинской столицы.

В четверг, 12 октября, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей начальнице отдела одной из районных администраций Киева, которой ранее объявили о подозрении по нескольким статьям. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.

Киевскую чиновницу обвиняют в содействии проведению подрывной деятельности против Украины в информационном пространстве.

Занимая государственную должность, женщина работала помощницей бывшего премьера Украины Николая Азарова, который на данный момент проживает в России.

Вместе с сообщницей подозреваемая координировала распространение российской пропаганды в Telegram-канале Азарова, на странице бывшего главы правительства в запрещенной в Украине социальной сети, а также в росСМИ.

Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 436-2 УК Украины.

Напомним, 12 октября правоохранительные органы в очередной раз сообщили о подозрении в государственной измене бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову в связи с созданием пропагандистского Telegram-канала для распространения нарративов Кремля. Деятельность канала координировали две его помощницы.

По данным СБУ, речь идет о начальнике организационного отдела Шевченковской райгосадминистрации Валентине Хлопячей, основной задачей которой была подготовка текстов публичных выступлений Азарова. Она работала вместе с бывшей сотрудницей этой же РГА Еленой Хохловой.