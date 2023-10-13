Война в Израиле начала новую дипломатическую битву между Украиной и Россией, — NYT

По словам журналистов, Украина начала кампанию, направленную на то, чтобы представить Россия как партнера террористов ХАМАСа. Кремль хочет выставить произошедшее как провал политики Запада и, в частности, США.

После того как террористы ХАМАСа атаковали поселения на территории Израиля возле сектора Газа, Украина и Россия начали новую дипломатическую битву. Об этом сообщает издание New York Times.

Сообщается, что Украина пытается представить себя на международной арене как друга Израиля, а РФ хочет убедить всех в обратном. Кроме того, произошедшее в Кремль хочет выставить как провал политики Запада и, в частности, США.

По словам журналистов, Украина начала кампанию, направленную на то, чтобы представить Россия как партнера террористов ХАМАСа. Кремль использует войну в Израиле, чтобы посеять хаос и враждебность в регионе.

В материале говорится, что ситуация в Израиле дала Киеву возможность привлечь внимание Запада к сотрудничеству ХАМАСа и Ирана, который передал России дроны для ударов по территории Украины.

Журналисты отметили, что президент Украины Владимир Зеленский улучшить отношения с лидерами США и Европы, говоря об опасности со стороны Ирана.

Напомним, что 10 октября в ГУР заявили, что Москва предоставила украинское вооружение боевикам ХАМАСа. Российская Федерация передала исламским боевикам вооружение, которое захватила в войне на территории Украины. Российские ЧВК взаимодействуют с ХАМАС, обмениваясь опытом ведения боевых действий, говорят в разведке.

Также СМИ сообщали, что Зеленский направил запрос на визит в Израиль. По информации журналистов, переговоры о планировании поездки украинского президента уже начались. Накануне он призвал мировых лидеров сделать то же самое.