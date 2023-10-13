"Лезут как тараканы со всех флангов": в ГВА Авдеевки рассказали о наступлении ВС РФ

Оккупанты пытаются окружить Авдеевку и атакуют с флангов. Из-за напряженной ситуации в город затруднена логистика.

Российские оккупанты пытаются окружить город Авдеевка Донецкой области. Уже 4 сутки здесь раздаются постоянные обстрелы, а ВС РФ пытаются продвинуться под прикрытием авиации и бронированной техники, но Силы обороны держат свои позиции. Об этом в эфире телемарафона 13 октября рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Четвертые сутки продолжаются бои. Ожесточенные и действительно без перерыва. И стрелковые бои, и артиллерийские дуэли. ВС РФ бьют из всего, что у них есть. Активно работает их авиация", — сказал он.

Виталий Барабаш добавил, что эта ночь в Авдеевке была очень жаркой. Оккупанты нанесли по городу несколько ракетных ударов с авиации и множество раз били по позициям украинских защитников.

"Штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью — лезут, как тараканы, очень много. Вчера очень много было применений бронированной техники, шли колоннами. Очень много у них и техники, и личного состава, привозят "свежак", — говорит Барабаш.

По его словам, ВС РФ хотят окружить Авдеевку и сосредоточены на ударах с флангов с севера и с юга. Он сообщил, сейчас очень затруднена логистика в Авдеевку. На период обострения власти прекратили поставки в город и гуманитарной помощи, и продуктов питания.

Напомним, что российские СМИ преувеличивают результаты боевых действий на Авдеевском фронте, пытаясь скрыть реальную ситуацию.

Ранее сообщалось, что аналитики ISW объяснили большие потери ВС РФ под Авдеевкой. С 10 октября суммарно ВС РФ смогли захватить лишь 4,52 квадратных километра с разных направлений вокруг Авдеевки.