Мужчина придумал "оригинальные отмазки" от мобилизации: как его наказали

Мужчина пытался избежать мобилизации, прикрываясь воздушными тревогами, некомпетентностью сотрудников ТЦК и зубной болью. Суд его аргументы не принял.

Дрогобычский горрайонный суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Соответствущее решение опубликовано в Едином судебном реестре.

Как установили следователи, мужчина получил около пяти повесток на отправку в воинскую часть, но мобилизован так и не был. На суде он заявил, что все же являлся в центр комплектования, однако его не забирали, а потому "вся ответственность лежит исключительно на должностных лицах районного ТЦК".

Какие "отмазки" использовал призывник

В марте 2023 года ему вручили две повестки, а еще одну 7 августа 2023 года, и таким образом, после полномасштабного вторжения России в Украину у него накопилось целых 5 повесток. Когда дело дошло до суда, мужчина стал уклоняться от явки. По этой причине его объявили в розыск.

Он утверждал, что проживает в Бориславе, в то время как ТЦК, в который его приглашали, находится в Дрогобыче. Его отсутствие в военкомате 26 октября прошлого года он объяснил объявленной в тот день воздушной тревогой и трудностями в работе общественного транспорта, из-за которых он не смог добраться до другого города. По его мнению, он не обязан был являться в ТЦК и СП в другое время, кроме указанного в повестке.

Его отсутствие в военкомате 3 марта 2023 года также было объяснено воздушной тревогой. Согласно его словам, в тот день ему просто выдали повестку на 8 марта того же года. По его словам, когда он явился в военкомат в Международный женский день, ему сообщили о предполагаемом уголовном производстве в его отношении. Поэтому мужчина решил просто вернуться домой.

7 августа 2023 года ему была выдана еще одна повестка, однако он не явился в военкомат. В этот раз он объяснил свое решение зубной болью. На суде военнообязанный подтвердил получение пяти повесток, настаивая на своей невиновности и обвиняя сотрудников ТЦК, а также утверждая, что он желает мира.

Что решил суд

Суд не принял аргументы призывника. Судья отметил, что мужчина знал о времени, дате и месте прибытия для отправки в воинскую часть, и он мог бы заранее принять меры, чтобы избежать неявки. Например, он мог бы договориться с кем-то из знакомых, чтобы его довезли до военкомата, или он мог бы заранее приехать в Дрогобыч и остановиться у друзей или родственников.

Суд также отметил, что мужчина не предоставил никаких доказательств того, что он действительно являлся в центр комплектования. В частности, он не смог предоставить никаких документов, подтверждающих его присутствие в ТЦК.

Таким образом, суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что процесс мобилизации в Украине становится более строгим, и суды начинают более решительно реагировать на случаи уклонения от призыва, часто вынося реальные тюремные приговоры.