"Захватить с юга и севера": ВС РФ перебросили три свежие бригады на штурмы Авдеевки, — WP

По данным журналистов, российские войска проводят штурм города с 10-12 направлений одновременно при поддержке авиации. Но четыре российских батальона утратили наступательные возможности из-за потерь.

Несколько дней продолжаются интенсивные бои за Авдеевку Донецкой области. Российские войска начали крупную атаку на город, в которой участвуют тысячи военнослужащих и колонн бронетехники. Об этом сообщает The Washington Post.

"Боестолкновения вокруг города не прекращаются, обстрелы не прекращаются по обеим сторонам и в самом городе", — сообщил глава местной военной администрации Виталий Барабаш.

В среду, 11 октября, на город обрушили два десятка ракет. По его словам, есть погибшие, раненые, люди под завалами.

Российские войска проводят штурм города с нескольких направлений — 10-12 направлений одновременно при поддержке авиации.

По словам Вадима Сухаревского, командующего 59-й отдельной механизированной бригадой возле Авдеевки, российские войска "сосредоточили до трех свежих бригады" на Авдеевском направлении.

"Цель — захватить Авдеевку с юга и севера", — сказал он.

"Россияне проводят одновременные массированные удары механизированными колоннами и пехотными группами, при поддержке артиллерии и авиации. При этом еще и наносят удары по нашему тылу и активно задействуют дроны", — сказал он, упомянув также, что четыре российских батальона утратили наступательные возможности из-за потерь.

По данным ISW, российские войска сосредоточены на юго-западе от Авдеевки, и что им будет сложно взять город в оперативное окружение.

Авдеевка известна как укрепленный оплот Сил обороны, а наступление ВС РФ может быть призвано лишь для того, чтобы помешать украинским защитникам сосредоточить больше сил в других районах фронта.

Напомним, что, по данным ISW, с 10 октября ВС РФ захватили общую площадь в 4,52 кв. км с разных направлений вокруг Авдеевки. Но предпосылок для окружения ВСУ в городе нет.

Также сообщалось, что Кремль скрывает потери и преувеличивает успехи штурмов Авдеевки.