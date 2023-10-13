"Надо было отрезать ногу": в МСЭК дали циничный "совет" раненому бойцу ВСУ (видео)

21-летний защитник получил тяжелое ранение ноги во время обороны Харькова и перенес 15 операций. На скандал уже отреагировал Минздрав.

В Харькове руководительница областной медико-социальной экспертной комиссии отказала бойцу Сил обороны, который получил ранения во время боев за Харьков и перенес уже 15 операций, в изменении группы инвалидности. Она дала ему "совет" — отрезать ногу и получить 2 группу инвалидности. Об этом украинский защитник Дмитрий Олейник рассказал в сети.

По словам защитника, он пришел на МСЭК для установления изменения группы инвалидности, поскольку его нога "окончательно потеряла функциональность". Руководительница комиссии Лариса Б. ему сказала: "Так зачем ты оставлял свою ногу надо было чтобы ее отрезали и была бы 2 группа". Эти слова возмутили защитника.

"Это так выглядит благодарность людям, которые стали на защиту государства. Так тогда получается надо было и погибнуть в одном из штурмов. Это как надо относиться к военным, что можно не принимать во внимание выводы киевских клиник о том, что правая нога потеряла свою функциональную способность и является биопротезом. Этого комиссии МСЭК мало", — рассказал Дмитрий.

Он добавил, что из-за такого отношения к участникам войны требует увольнения председателя МСЭК, поскольку, по его мнению, такой человек не должен занимать такую должность, а на место женщины должны прийти те, кто воевал и почувствовал всю эту боль на себе.

По словам Дмитрия, его собрат имеет аналогичное заключение и выводы почти одинаковые, а в его случае это статья 61А, которая включает в себя еще больший перечень повреждений чем статья 62А, которая у его собрата.

"Единственный нюанс — он проходил МСЭК в Киеве, и это было еще в конце 22 года, а я проходил этот адский МСЭК в Харькове. Две ситуации, но просто разные города и разные люди нас принимали", — рассказывает защитник.

21-летний Дмитрий Олейник до ранения

Что говорят в Минздраве

В Министерстве здравоохранения Украины стало известно об этой ситуации. В Минздраве объявили о проверке. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

"Отрежь ногу — получишь группу", — это не инцидент, это — приговор советской системе. В 2025 году МСЭК будет ликвидирована и полностью изменены подходы к проведению экспертизы и установлению инвалидности. На следующей неделе Харьковскую областную МСЭК, в рамках решения СНБО, ожидает прицельная проверка. Будут проверены решения об установлении инвалидности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после результатов проверки будет проведена оценка действий Харьковской МСЭК и вынесены конкретные решения и конкретные лица понесут ответственность.

"Каждый, кто будет пытаться унизить героев, каждый, кто к своей должности и полномочиям добавляет пренебрежительное отношение и коррупционную составляющую, — будет жестко наказан. Группа инвалидности — не предмет для торговли. Есть четкие критерии, по которым она устанавливается. Но самое важное — уважение к героям, к тем, кто защищает нас на фронте", — сообщили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время будет проведена оценка правомерности установления Дмитрию Олейнику группы инвалидности Харьковской МСЭК. Все необходимые документы и медицинские заключения уже направлены в Центральную МСЭК Минздрава Украины.

Напомним, что участники боевых действий сталкиваются с неуважительным отношением со стороны работников центров МСЭК, а требование взяток за оформление групп инвалидности стало довольно частым явлением.

Ранее сообщалось, что в Украине предусмотрены пенсии по инвалидности для военнослужащих. Ее размер зависит от решения МСЭК по степени инвалидности, первая группа будет получать сумму в размере 650% от прожиточного минимума, примерно 13,6 тысяч гривен.