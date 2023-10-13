Российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданское авто в Бериславе (фото)

На момент атаки в машине находились супруги — муж и жена. Последняя погибла на месте.

В Херсонской области российские оккупанты с дрона атаковали гражданское авто, которое ехало по городу Берислав. Пострадали супруги, которые находились в салоне. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин 13 октября.

"Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона. Попали в авто с людьми. В машине находились двое местных жителей", — говорится в сообщении.

От полученных травм 34-летняя женщина погибла на месте

Отмечается, что в результате вражеской атаки из-за многочисленных повреждений на месте погибла женщина 34 лет. Ее 36-летнего мужа госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Также в результате взрыва пострадала 79-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, что в ночь на 13 октября войска ВС РФ использовали зажигательные снаряды с фосфором над позициями ВСУ в Авдеевке в Донецкой области. Международные организации заметили использование фосфора в Секторе Газа, однако аналогичных событий в Украине "они не видят".

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ дронами-камикадзе уничтожили четыре вражеских танка и грузовик "Урал" под Бахмутом. ВС РФ также остались без зенитной установки и личного состава. По вражеской технике вместе отработали бойцы 28-й ОМБр и 120-го ОРБ.