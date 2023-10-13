"Не достигнут пункта назначения": "Атеш" зафиксировал перемещение техники РФ в Крыму (фото, видео)

Оккупанты перевозили технику РФ через станцию Элеваторную в Красногвардейском районе. Во вражескую колонну входили МТ-ЛБ, САУ и Уралы.

В Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма украинское подполье обнаружило переброску старой военной техники в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Атеш" следит за перемещением старой техники р*шистов в оккупированном Крыму", — говорилось в сообщении.

Отметили, что агенты движения обнаружили в Красногвардейском районе переброску техники в Россию через станцию Элеваторную, ее координаты — 45.291637, 34.135449.

Партизаны рассказали, что враг перевозил большую колонну военной техники, которая состояла из гусеничных машин военной автомобильной техники МТ-ЛБ, самоходной артиллерийской установки (САУ), и Уралов.

"Кому-то придется очень разочароваться, если они так и не достигнут своего пункта назначения", — заявили в партизанском движении.

Добавили, что глаза "Атеш" всегда открыты, агенты наблюдают, регистрируют, разрабатывают планы и принимают меры.

Напомним, 12 октября стало известно о том, что во временно оккупированном Крыму украинское подполье обнаружило рембазу военных РФ. В частности, она находится в селе Калинино, Первомайского района. Зато на месте рембазы ранее была одна из бригад и автопарк. Также партизаны зафиксировали бензовозы и водовозы.

9 октября в партизанском движении "Атеш" рассказали, что оккупанты боятся перемещать военные катера по морю во временно оккупированном Крыму. В результате они перевозят суда по суше. Подполье зафиксировало транспортировку военного катера из порта Феодосии вглубь Крыма.

11 октября сообщалось, что партизаны во временно оккупированном поселке Ички во Феодосийском районе Крыма обнаружили российский склад горюче-смазочных материалов. На складе было зафиксировано около восьми автоцистерн.