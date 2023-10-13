Израильские танки Merkava IV оказались более защищенными от сбросов с дронов, чем другие, — Forbes

Во время наступления боевики ХАМАС показали сброс мины на Merkava IV с заявлением, что танк уничтожен. Однако машина имеет повышенную защиту башни от ударов сверху, поэтому экипаж скорее всего выжил, отметили журналисты.

Недорогие FPV-дроны и сбросы с коптеров стали массовым оружием в российско-украинской войне. Боевики ХАМАС тоже использовали коптеры для атак по израильским танкам, но Merkava IV оказалась более устойчивой к ним. Об этом сообщает Forbes.

Во время внезапного нападения ХАМАС на Израиль боевики использовали различные силы и средства. В частности беспилотники, с которых сбрасывали заряды на бронетехнику. Однако израильский основной боевой танк Merkava IV оказался значительно устойчивее от таких ударов, по меньшей мере в вопросе защиты экипажа.

Merkava IV имеет композитную броню. Они уже давно используются для патрулирования на границе с сектором Газа. Во время боевых действий Армия обороны Израиля потеряла несколько танков, по меньшей мере 2 были уничтожены. Однако на одном из опубликованных видео может показаться, что заряд пробил верхнюю деталь бронирования Merkava и уничтожил его, но это не так. При этом сценарий применения такой же, как и во время российско-украинской войны.

Однако автор утверждает. что в данном случае снаряд попал либо в моторный отсек в передней части корпуса, либо в место хранения боеприпасов в задней части башни. В первом случае речь может идти о том, что снаряд вывел из строя двигатель и обездвижил танк. Во втором случае загорятся боеприпасы, которые хранятся в задней части башни, вторичный взрыв будет снаружи, а не изнутри башни. Поэтому экипаж в этом случае с большой вероятностью выжил. Это существенно отличает израильский танк от советских где боекомплект часто находится внутри корпуса.

С 1980-х годов Merkava Mark IIC 1980-х годов имеют дополнительный слой защиты в верхней проекции башни. Тогда он был необходим для защиты от артиллерии и ракет, но и для БПЛА он тоже подойдет. Люк командира дополнительно защищен, а другие члены экипажа выходят иначе из машины из-за особенности компоновки израильских машин. Двигатель находится спереди, а не сзади.

Напомним, 9 октября боевики ХАМАС выдали уничтоженный Т-90М ВС РФ за израильский танк Merkava IV.

20 сентября АОИ получила первую партию танков нового поколения Merkava Barak .