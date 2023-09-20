Израильская армия получила первую партию танков нового поколения Merkava 4 Barak

Танк получил новейшие системы управления и защиты, например, командир танка имеет технологический шлем IronVision. Barak должен стать основным боевым танком в Армии обороны Израиля.

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52-й бронетанковый батальон 401-й бригады получили первую партию танков Merkava 4 Barak, которые назвали танками 5 поколения. Об этом сообщает The Times Of Israel.

Минобороны и Армия обороны Израиля 19 сентября показали новейший танк Merkava 4 Barak, который разрабатывали в течение 5 лет. Танк создавало Управление бронетехники Минобороны, Сухопутные войска и бронетанковый корпус АОИ. Разработки интегрировали Elbit Systems, Rafael, Israel Aerospace Industries Elts и другие.

"Танк Barak усилит возможности обнаружения врагов и даст возможность вести борьбу с противником с пониженной заметностью и по всем боевым сценариям, на нынешнем и будущем поле боя, против всей совокупности угроз, которые существуют для маневровых сил", — заявили в Минобороны.

Шлем IronVision

Командир танка получил новейший шлем IronVision, который дает полный обзор окружающей среды и отображает соответствующую информацию о текущих боевых действиях. Также в него интегрировали искусственный интеллект. Кроме этого Elbit усовершенствовали прицелы и систему ночного видения. Оборонная компания установила сенсорный интерфейс, который отображает информацию для каждого отдельного члена экипажа.

Merkava также получила усовершенствованную систему активной защиты под названием Windbreaker (также известная как Trophy) от компании Rafael.

Меркава Барак Фото: Армия обороны Израиля

"Мы получили еще одно доказательство актуальности и мощности танка как фундаментального и решающего фактора наземного маневрирования", — заявил министр обороны Йоав Галант.

Напомним, в августе 2022 года стало известно, что Израиль начнет получать танки Merkava V в 2023 году.

3 июля в Кипре военные прошли учения на танках Merkava.