ХАМАС мог захватить граждан Украины в плен, — МИД

Из семерых погибших соотечественников только у одной гражданки был украинский паспорт, остальные убитые террористами наши земляки постоянно проживали в Израиле.

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Граждане Украины могли попасть в плен к боевикам ХАМАС, но пока эта информация не подтверждена. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук "Суспільному" сообщил подробности.

Он не назвал количества наших земляков, которые могли оказаться в плену. Дипломат подчеркнул, что местонахождение некоторых украинцев неизвестно. Часть из них могли захватить. Израильские службы предоставили соответствующую информацию.

"Это еще не доказанная информация", — сказал Корнийчук.

Дипломат отметил, что МИД сейчас тесно сотрудничает с израильской полицией для того, чтобы освободить вероятных заложников. Для розыска используют отпечатки пальцев, ДНК и тому подобное. По словам посла, из семерых погибших украинцев только одна гражданка имела только украинский паспорт. По его словам, это означает, что остальные шестеро проживали на территории Израиля постоянно и имели также израильский паспорт.

"Одна путешественница, к сожалению, погибла", — пояснил дипломат.

Убийства иностранцев в Израиле

По информации The Washington Post, жертвами ХАМАС стали граждане 23 стран. Журналисты собрали информацию о гражданах иностранных государств, которые стали жертвами нападения террористической группировки ХАМАС на территорию Израиля. Представитель ЦАХАЛа, подполковник Джонатан Конрикус заявил, что количество погибших из других государств свидетельствует о том, что "это не вызов не только Израилю, но и другим свободным странам мира".

Напомним, 12 октября стало известно, что террористы ХАМАС жестоко убили 90-летнюю израильтянку. По информации израильских СМИ, Джину Смятич не смогло спасти укрытие — боевики вытащили ее оттуда и расстреляли в собственной гостиной.