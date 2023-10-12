Пережила Холокост: террористы ХАМАС жестоко убили 90-летнюю израильтянку

По информации израильских СМИ, Джину Смятич не смогло спасти укрытие — боевики вытащили ее оттуда и расстреляли в собственной гостиной.

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Боевики ХАМАС во время нападения на Израиль жестоко убили 90-летнюю Джину Смятич, которая жила в кибуце Кисуфим на южной границе страны. Об этом сообщило израильское издание Ynet.

Как рассказывает внучка женщины, террористы ворвались в дом и вытащили Джину из мамада, где она пряталась. Ее убили выстрелом в голову в собственной гостиной. Земляки Джины вспоминают, что боевики напали на кибуц с криками "ЦАХАЛ! ЦАХАЛ!" — таким образом они пытались обмануть местных жителей и притвориться бойцами Армии обороны Израиля. Однако большинство жителей кибуца сразу поняли, что это ложь.

Однако боевики все равно расправились в этом поселке с 8 местными жителями и 6 тайскими рабочими, которые работали в кибуце.

Обозначение мест массовых убийств израильтян боевиками ХАМАСа: Инфографика NV

По данным The Times of Israel по состоянию на утро 12 октября, из-за нападения ХАМАС в Израиле погибло около 1,3 тысячи человек, из которых только 220 — военные, остальные — гражданские. Ориентировочно более 3,3 тысячи израильтян получили ранения. В то же время Министерство здравоохранения Сектора Газа заявляет, что в результате ударов Израиля погибло 1203 человека, около 5,7 тысячи ранены.

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Стало известно о случаях массовых убийств. В Кфар-Азе, по данным ЦАХАЛ, было жестоко убито до 40 детей, включая младенцев. В кибуце Беэри нашли более 100 убитых израильтян. Более 250 человек террористы убили на музыкальном фестивале у границы с Сектором Газа.

Ранее Фокус рассказывал о том, кто выступил за и против атаки ХАМАС на Израиль. Исламские страны Иран и Афганистан выступили с радикальным призывом взять Иерусалим, а цивилизованные страны Запада осуждают атаки террористов.

Фокус сообщал, что Израилю грозит война на пять фронтов. А именно — с ХАМАС, Ливаном, Сирией, Ираном и палестинскими боевиками на Западном берегу реки Иордан.

В то же время президент Палестины, пишет Фокус, заявил о необходимости "прекращения израильской оккупации".