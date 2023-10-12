Пережила Голокост: терористи ХАМАС жорстоко вбили 90-річну ізраїльтянку

За інформацією ізраїльських ЗМІ, Джину Смятич не змогло врятувати укриття — бойовики витягли її звідти і розстріляли у власній вітальні.

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Бойовики ХАМАС під час нападу на Ізраїль жорстоко вбили 90-річну Джину Смятич, яка мешкала у кібуці Кісуфім на південному кордоні країни. Про це повідомило ізраїльське видання Ynet.

Як розповідає онука жінки, терористи увірвалися до будинку і витягли Джину з мамада, де вона ховалася. Її вбили пострілом у голову у власній вітальні.

Земляки Джини згадують, що бойовики напали на кібуц із криками "ЦАХАЛ! ЦАХАЛ!" — так вони намагалися обдурити місцевих мешканців і прикинутися бійцями Армії оборони Ізраїлю. Проте більшість жителів кібуца відразу зрозуміли, що це брехня.

Проте бойовики все одно розправилися у цьому селищі з 8 місцевими мешканцями і 6 тайськими робітниками, які працювали у кібуці.

Позначення місць масових вбивств ізраїльтян бойовиками ХАМАСу: Інфографіка NV

За даними The Times of Israel станом на ранок 12 жовтня, через напад ХАМАС в Ізраїлі загинуло приблизно 1,3 тисячі людей, з яких лише 220 — військові, решта — цивільні. Орієнтовно понад 3,3 тисячі ізраїльтян дістали поранення. Водночас Міністерство охорони здоров'я Сектору Гази заявляє, що внаслідок ударів Ізраїлю загинуло 1203 особи, приблизно 5,7 тисячі поранено.

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Стало відомо про випадки масових убивств. У Кфар-Азі, за даними ЦАХАЛ, було жорстоко вбито до 40 дітей, включно з немовлятами. У кібуці Беері знайшли понад 100 убитих ізраїльтян. Понад 250 осіб терористи вбили на музичному фестивалі біля кордону із Сектором Гази.

Раніше Фокус розповідав про те, хто виступив за і проти атаки ХАМАС на Ізраїль. Ісламські країни Іран та Афганістан виступили із радикальним закликом взяти Єрусалим, а цивілізовані країни Заходу засуджують атаки терористів.

Фокус повідомляв, що Ізраїлю загрожує війна на п'ять фронтів. А саме — з ХАМАС, Ліваном, Сирією, Іраном і палестинськими бойовиками на Західному березі річки Йордан.

Водночас президент Палестини, пише Фокус, заявив про необхідність "припинення ізраїльської окупації".