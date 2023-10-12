"Суперечить моралі": президент Палестини заявив про необхідність припинення "ізраїльської окупації"

За словами глави автономії Махмуда Аббаса, необхідно перейти до політичних дій та припинити вбивства цивільних осіб з обох сторін.

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Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив, що для припинення "ізраїльської окупації" та досягнення миру необхідно перейти до політичних дій. Про це повідомило видання WAFA.

"Ми відкидаємо практику вбивства цивільних осіб або жорстокого поводження з ними з обох сторін, оскільки вони суперечать моралі, релігії та міжнародному праву", — заявив Махмуд Аббас під час зустрічі з королем Йорданії Абдаллою II.

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Він зазначив, що потрібно відмовитися від практик, "пов’язаних із вбивством або жорстким поводженням з цивільними". Президент автономії закликав до звільнення полонених мирних жителів. Крім цього, він наголосив на необхідності "припинити тероризм поселенців проти народу в палестинських населених пунктах на західному березі річки Йордан та вторгнення у мечеть Аль-Акса".

Зі слів палестинського президента, потрібно негайно припинити тотальну агресію, надати медичну допомогу, забезпечити водою та електроенергією, і відкрити термінові гуманітарні коридори в Секторі Гази. Зокрема, він наголосив на небезпеці припинення роботи єдиної електростанції в Секторі Гази через закінчення палива, що може спровокувати "справжню катастрофу" для медичних та гуманітарних служб.

Бойовики ХАМАС атакували Ізраїль

Вранці 7 жовтня ісламські бойовики ХАМАС атакували Ізраїль з території Сектору Гази. По країні випустили понад дві тисячі ракет, після чого почалося наземне вторгнення.

8 жовтня Ізраїль оголосив про війну. Зокрема було введено "пункт 40 Алеф", який не застосовували протягом 50 років. В результаті Генштаб Армії оборон Ізраїлю (ЦАХАЛ) отримав право надати військовим повну свободу дій, проте залишаючи необхідність армії доповідати політичному керівництву країни.

Нагадаємо, 11 жовтня катарське видання AL Jazeera повідомило, що в Секторі Гази може бути призупинено постачання електроенергії через закінчення паливних ресурсів на місцевій електростанції.

12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що країна призупинила постачання води, електроенергії та палива в Сектор Гази. Влада країни обіцяла відновити постачання після того, як бойовики ХАМАС звільнять ізраїльських заручників.