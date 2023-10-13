Украинские бойцы получили установку ПВО Viktor MR-2: на что способна чешская зенитка

Комплекс создан на базе автомобиля Toyota Land Cruiser 70, на котором установлено мощное зенитное 14,5-мм орудие ЗПУ-2. Мобильная установка способна эффективно бороться с различными воздушными целями, включая беспилотники противника.

На вооружение 117-й отдельной бригады Территориальной обороны Украины поступил мобильный зенитный комплекс MR-2 Viktor чешского производства. Это свидетельствует о том, что украинские силы наращивают потенциал ПВО, поскольку эти системы играют важную роль в защите таких важных объектов, как авиабазы, центры управления, военная техника и логистические узлы. Об этом 12 октября сообщили обозреватели Army Recognition.

Система Viktor разработана чешской компанией Excalibur Army для борьбы с растущей угрозой беспилотных летательных аппаратов и дронов. По мнению экспертов, она служит наглядным примером того, как страны совершенствуют свои системы ПВО, руководствуясь уроками, полученными в реальных боевых условиях.

Мобильная система создана на базе автомобиля Toyota Land Cruiser 70, известным своими прочностью и внедорожными качествами. На машине установлена мощная двуствольная зенитная установка ЗПУ-2, созданная на основе тяжелого пулемета КПВ калибра 14,5×114 мм. Этот тяжелый пулемет обладает почти вдвое большей энергией по сравнению с обычными 12,7-мм пулеметами.

"Таким образом, система Viktor способна эффективно поражать широкий спектр целей, включая беспилотники, самолеты, вертолеты, легкобронированную технику, укрепления противника и личный состав, на дистанциях до 2 км", — отметили авторы материала.

Viktor MR-2 также оснащен дневным и ночным зенитным прицелом для поражения воздушных угроз и прицелом для стрельбы прямой наводкой по наземным целям. В магазине орудий находится 300 патронов — дополнительные боеприпасы могут перевозиться в ящиках на корпусе машины, а для быстрой замены в случае перегрева в состав системы входят запасные стволы.

Ранее сообщалось, что 4 октября в сети появились первые кадры боевой работы британского зенитного комплекса ASRAAM с применением ракет AIM-132. Эксперты отметили высокую маневренность ракет при поражении низколетящих целей на малых дальностях.