РФ не забирала раненных пленных оккупантов даже по инициативе Украины, — ГУР (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, российская сторона не так ценит своих людей, как украинская и есть прямые доказательства этому. Заявления омбудсмена и министра обороны РФ являются лицемерием.

В Российской Федерации не ценят жизни людей так, как в Украине и есть множество примеров, которые это доказывают. В частности речь пошла про оккупантов, которые попали в плен. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Андрей Юсов в эфире телеканала Freedom 13 октября.

По его словам, в Украине жизнь человека, включая военных и простых мирных, крайне ценится. Делается все возможное для того, чтобы даже во время активной фазы войны была возможность вернуть человека обратно домой.

"К сожалению, с противоположной стороны такой активности и желания не наблюдается. И во многих случаях, даже когда в одностороннем порядке Украина инициировала передачу тяжелобольных или тяжелораненых пленных оккупантов, то далеко не весь список Россия забирала. Даже такие есть зафиксированные случаи", — рассказывает Андрей Юсов.

Отдельно поднялась тема обменов военнопленными, интенсивность которых в последнее время значительно снизилась. В то же время, работа в этом направлении не прекращалась и как заявил представитель ГУР МО они обязательно будут в скором времени.

Украинская сторона задействует все механизмы, которые возможны и накануне было инициировано создание смешанных медицинских комиссий. Это сложный переговорный процесс, однако он продолжается.

"То, что заявления и (уполномоченной по правам человека в РФ, — ред.) Москальковой, и (министра обороны РФ, — ред.) Шойгу о желании забирать своих военнослужащих, в большинстве случаев, — это лицемерие, мы видим по факту. Забирайте, Украина готова отдавать российских военнослужащих, но, безусловно, при этом возвращая своих граждан, защитников. Это принципиальный вопрос", — продолжил Андрей Юсов.

Напомним, 4 октября сообщалось, что в ООН признали, что ВС РФ казнят и пытают украинских военных. Отдельное внимание было уделено тому, что противник уничтожает мирных жителей оружием взрывного действия с большой площадью поражения.