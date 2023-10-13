"Оккупанты обеспокоены": ВСУ ежедневно уничтожают пункты ВС РФ под Херсоном, — Гуменюк

По словам начальницы пресс-службы Сил обороны юга, украинские защитники делают все для того, чтобы оставить противника без пополнения снарядов. Для этого и ведется эффективная работа по их позициям.

Силы обороны Украины предпринимают меры для того, чтобы у российских оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области был снарядный голод. Работа ведется ежедневно. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freedom 13 октября.

По ее словам, украинским защитникам регулярно удается уничтожать различные полевые пункты боепоставок противника на этом направлении. Только за прошлые сутки удалось ликвидировать два таких.

"Всего за эту неделю уже четыре таких полевых пункта. Но они пока еще имеют возможность подтягивать логистику. Они не отрезаны полностью от Крымского полуострова, который является для них таким хабом, где накоплено достаточно много и вооружения, и потенциала людского, и техники. И пока они имеют возможность подтягивать эти резервы на место, где проходит линия боестолкновения", — заявила Наталья Гуменюк.

Отдельно было отмечено, что бойцы ВС РФ находятся сейчас в условиях контрбатарейной борьбы, поэтому вряд ли предпримут действия для формирования Днепра. Вся причина в том, что позиции ВСУ находятся географически выше и серьезно укреплены, поэтому планы противника заведомо обречены на провал.

"У них же наоборот. Напомню, подрывом Каховской ГЭС они сами себе испортили первую линию противодесантного минно-взрывчатого заграждения, и ситуация с подрывом на своих же минах у них еще продолжается. Поэтому они максимально много маневрируют между островами, пытаясь найти и развернуть такие наблюдательные пункты, с которых будет видно и хотя бы немного понятно, что затеяли Силы обороны, потому что оккупанты очень серьезно обеспокоены тем, что не понимают наших планов, не могут предугадать дальнейшее развитие событий", — продолжила Наталья Гуменюк.

Напомним, 9 октября сообщалось, что ВС РФ задействовали семь ДРГ в Херсонской области, чтобы прорваться на деоккупированную территорию. Российское командование "имитирует активность", посылая диверсантов на острова под Херсоном. При этом враг понимает, что форсировать правобережье не способен.