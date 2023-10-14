Журналисты Reuters, Al Jazeera и AFP попали под обстрел в Ливане: есть жертвы

По данным СМИ, в результате обстрела юга Ливана погиб один журналист. Еще шестеро представителей иностранной прессы были ранены.

В пятницу, 13 октября, группа международных журналистов, освещавших события на юге Ливана, попала под обстрел. В результате погиб видеооператор Reuters Иссам Абдалла, о чем сообщили в агентстве.

"Мы глубоко опечалены, узнав, что наш видеооператор Иссам Абдалла был убит", — сообщили коллеги погибшего.

Сообщается, что Иссам входил в состав группы агентства на юге Ливана, которая обеспечивала прямую видеосвязь. В одной из последних его публикаций в соцсети X показан момент взрыва в окрестностях ливанской деревни Алма-эш-Шааб.

Телеканал Al Jazeera сообщил, что среди раненых были двое его сотрудников: оператор Эли Бракья и репортер Кармен Джухадар.

"Это было ужасно. Ситуация там была – я не могу объяснить, не могу ее описать", – сообщил корреспондент канала.

Во французском информационном агентстве AFP сообщили о двоих пострадавших сотрудниках. Фотограф Кристина Асси и видеокореспондент Дилан Коллинз были госпитализированы в больницу Тира.

Всего, по данным AFP, были ранены шесть журналистов, в том числе два журналиста Reuters Таер Аль-Судани и Махер Назе.

В агентстве заявили, что израильская армия в своем заявлении указала, что она провела артиллерийский обстрел по территории Ливана после взрыва на пограничном заборе в Ханите в Израиле, напротив деревни Алма-ах-Шааб.

Напомним, 11 октября СМИ сообщили, что во время нападения боевиков ХАМАС на Израиль погибли граждане более двадцати стран мира. Международные организации сообщают о гибели журналистов, некоторые ранены или пропали без вести. Общая численность погибших превысила 1200 человек.

По состоянию на 13 октября известно о двенадцати гражданах Украины, погибших в результате атаки ХАМАС на Израиль. По данным посольства, на данный момент восемь украинцев считаются пропавшими без вести.