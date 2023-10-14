Мощный пожар в Донецкой области: под Иловайском загорелся газопровод (видео)

Пос ловам местных жителей, в Донецкой области загорелся газопровод в районе Кутейниково.

Вечером 13 октября под оккупированным Иловайском Донецкой области начался большой пожар. Жители сообщают о большом огненном столбе, поднимающемся в небо. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

О пожаре сообщили около 22:40. Отмечается, что загорелся газопровод в районе Кутейниково.

Напомним, что В российском городе Брянск прозвучал сильный взрыв, после чего в сети начали появляться данные о масштабном пожаре. Громкие звуки исходили из района мясокомбината. Губернатор области Александр Богомаз утверждает, что якобы украинский дрон удалось обезвредить силами РЭБ.