Обучение украинских пилотов F-16 стартует в США на следующей неделе — Politico

В программе обучения украинских пилотов основы управления F-16 в классе и на тренажерах, а также полеты на реальных самолетах.

По словам четырех американских чиновников, украинские пилоты начнут подготовку к полетам на истребителях F-16 на следующей неделе. Группа пилотов, прибывших в сентябре на базу ВВС Лэкленд в Техасе, прошла первый тест на знание английского языка и направляется на авиабазу Нацгвардии Моррис в Аризоне. Там они будут тренироваться в составе 162-го авиакрыла в главном учебном центре F-16 ВВС США. Об этом сообщает издание Politico, со ссылкой на четырех американских чиновников, давших комментарии на условиях анонимности.

На первом этапе программы пилоты изучат основы управления F-16 в классе и на тренажерах. Второй этап включает полеты на реальных самолетах, что предусмотрено для любой программы подготовки пилотов ВВС. По словам одного из источников издания, процесс может быть ускорен из-за острой необходимости как можно скорее вернуть пилотов на поле боя.

Эта новость появилась после очередной встрече в формате "Рамштайн". На пресс-конференции в среду, 11 октября, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США вместе с Нидерландами и Данией возглавят коалицию стран, обучающих украинских пилотов и техников эксплуатации F-16. На данный момент 11 стран согласились помочь в обучении, а Нидерланды, Дания и Бельгия пожертвуют самолеты.

Официально место и время начала обучения украинских пилотов до сих пор не объявлены. Представитель ВВС Роуз Райли сообщила, что пилоты еще учат английский в Институте оборонного языка в Лэкленде.

"Предстоящие тесты определят, когда пилоты смогут начать обучение на F-16. В настоящее время варианты места проведения тренировок все еще рассматриваются", — сказала Райли.

Группа украинских пилотов, обучающихся в Европе, уже учится на пилотажных тренажерах F-16, сообщил ранее в этом месяце официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат . Следующий этап — "полеты с инструктором на настоящих самолетах", — сказал он.

Напомним, 20 августа стало известно, что Украина получит 42 истребителя F-16. Об этом удалось договориться во время переговоров президента Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Ранее Фокус писал, станут ли F-16 тем оружием, которое переломит ход войны в Украине.