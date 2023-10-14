Есть проблемы: эксперт рассказал, сможет ли Украина бить по РФ своими дальнобойными ракетами

По словам бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, главная проблема производства ракет состоит в необходимости масштабировать производство. На это нужны деньги, которых у Украины нет.

Для того чтобы у Украины появились на вооружении ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии в 1000 километров, нужны большие инвестиции. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью "24 каналу".

По его словам, главная проблема производства ракет состоит в необходимости масштабировать производство.

"Представим, что был сделан первый экземпляр ракеты. Это здорово, но теперь его нужно испытать", — заявил Ступак.

Он отметил, что даже после одного успешного испытания нельзя начинать серию. Ведь во время испытаний любого нового оружия всегда возникают какие-то проблемы. К примеру, недостаточная точность оружия или некорректная работа каких-то элементов.

Как рассказал Ступак, после того, как проблемы находят, то производитель дорабатывает свое изделие. Только после доработок начинается масштабирование производства, но оно требует больших денег, которых у Украины пока нет.

"Однако несмотря на эти вызовы, я верю, что украинской оборонной промышленности удастся масштабировать производство дальнобойных ракет. Однажды мы увидим в новостях, что украинские ракеты долетели до российских военных объектов", – убежден Ступак.

Иван Ступак о производстве ракет в Украине (смотреть с 11 минуты)

Напомним, что СМИ писали, что обучение украинских пилотов F-16 стартует в США на следующей неделе. В программе обучения украинских пилотов основы управления F-16 в классе и на тренажерах, а также полеты на реальных самолетах.