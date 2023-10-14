Российские войска готовятся к обороне Крыма и левого берега Херсонщины, — ISW

Оккупанты опасаются украинских операций на островах Днепра и высадки на левом берегу Херсонской области. Поэтому враг строит инженерные сооружения и устанавливает мины.

Вооруженные силы РФ опасаются украинских операций на левом берегу Днепра и готовятся к обороне временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Обеспокоенность оккупантов из-за будущей попытки Украины пойти через Днепр на оккупированную часть Херсонской области привела к тому, что они развивают передовые позиции. Российские источники в Минобороны РФ утверждают, что ВСУ якобы укрепляют долгосрочные позиции на островах на Днепре и на левом берегу Херсонской области. Поэтому утверждается, что оккупанты активно обустраивают передовые позиции на временно оккупированном левом берегу Днепра: строят инженерные укрепления и минные поля.

Карта боевых действий в Херсонской и Николаевской областях Фото: ISW

Украинский военный обозреватель Константин Машовец, на которого ссылаются в ISW, говорит, что ВС РФ установили уже как минимум три минных поля возле Каховки и Малой Каховки. Также они активно восстанавливают Крымский мост, чтобы поддерживать снабжение войск на юге зимой.

Кроме этого ВС РФ готовятся к обороне на крымском направлении. Враг усилил группировку войск "Днепр" и гвардию Крыма, которые должны оборонять временно оккупированный Крым. Общее количество российских войск в Запорожской, Херсонской областях и в Крыму, по оценкам Машовца, составляет более 75 тысяч бойцов. В их число входят украинцы, которых принудительно мобилизовали с временно оккупированных территорий. Укомплектованность "Днепра" составляет 60-75%.

Напомним, 14 октября WSJ писали, что Запад надеется, что ВСУ добьются прорыва в 2024 году и начнут переговоры с РФ.

СМИ писали, что обучение украинских пилотов F-16 стартует в США на следующей неделе.