Информация не подтвердилась: дипломат озвучил новости о пленных украинцах в Секторе Газа

По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, пропавшие без вести украинцы, которые находились в районе боевых действий, в плен к боевикам не попали, но конкретных данных об их судьбах по-прежнему нет.

Среди людей, которых взяли в плен боевики палестинской террористической группировки ХАМАС, украинцев не оказалось. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в комментарии медиа ZN.UA в субботу, 14 октября.

"Не подтвердилась информация, что некоторые граждане, считающиеся пропавшими без вести, попали в плен ХАМАСа", — сказал Корнийчук.

Отметим, что днем ранее, 13 октября, посол Украины в Израиле в эфире национального телемарафона рассказал о том, что в плену боевиков ХАМАСа могут находиться граждане Украины.

"Стоит понимать, что мы не знаем местонахождение определенного количества людей, и не исключается, что часть из них может быть в плену. Об этом нам сообщали израильские службы, это еще не доказанная информация. Прошу не делать фурор, но, скорее всего, это соответствует действительности", — сказал тогда дипломат.

Война в Израиле и украинцы: что известно

В четверг, 12 октября, спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил обновленные данные о погибших украинцах в Израиле. Таким образом стало известно, что количество наших погибших сограждан возросло до семи человек.

Кроме того девять граждан получили ранения различной степени тяжести. Еще девять украинцев считаются пропавшими без вести. Поэтому украинское посольство взаимодействует с израильскими службами безопасности в контексте поиска пропавших. Также более тысячи украинских граждан обратились за помощью в выезде с территории Израиля из-за отмененных авиарейсов.

"Около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газа. В то же время из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен. МИД, украинские посольства в Израиле, Египте, Иордании, а также другие причастные ведомства Украины, прилагают активные усилия, чтобы как можно быстрее вытащить наших людей", — отметил тогда Николенко.

В свою очередь посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук уточнил данные, которые касались погибших граждан Украины. По его словам, из семерых погибших украинцев только одна гражданка имела один украинский паспорт. Это означает, что остальные шесть проживали в Израиле постоянно и имели также израильский паспорт.

"Это ни в коем случае не унижает их права как граждан Украины, просто для вашего понимания, что одна путешественница, к сожалению, погибла. Остальные — это местные жители", — сказал он.

Напомним, 13 октября Израиль начал локальные рейды в Секторе Газа, одна из целей которых — найти пропавших без вести. Солдаты ЦАХАЛа обыскали и собрали доказательства, которые помогут найти заложников. Кроме того, израильские военные ликвидировали группы террористов, которые запускали противотанковые управляемые ракеты по израильской территории.

Также иностранные СМИ сообщали о том, что Израиль призвал к эвакуации свыше 1 млн жителей Газы. Армия обороны Израиля в преддверии наземной операции в Секторе Газа разбросала листовки с призывом покинуть город. В ООН заявили, что такие шаги превратят и без того трагическую ситуации в катастрофическую.