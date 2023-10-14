Мобилизация в Украине: кто получит повестки осенью в первую очередь
В ВСУ уже сообщили о том, что как минимум пять категорий мужчин осенью 2023 года и вовсе получат повестки вне очереди.
До конца осени в ряды Вооруженных сил Украины призовут конкретные категории специалистов, в которых нуждается армия для продвижения на фронте. Подробности стали известны из материала 24 канала, опубликованного в субботу, 14 октября.
В стране продолжается всеобщая мобилизация, во время которой под призыв попадают мужчины, возрастом от 18 до 60 лет. Однако приоритетными стали несколько категорий специалистов. Среди них:
- танкисты;
- штурмовики;
- пехотинцы;
- артиллеристы;
- операторы БПЛА;
- водители;
- медики.
В свою очередь капитан ВСУ Валерий Прозапас уточнил, что вне очереди осенью 2023 года повестки получат также:
- годные и ограниченно годные мужчины от 27 до 60 лет с опытом военной службы или без него;
- годные и ограниченно годные, возрастом от 18 до 27 лет, если они находятся в запасе или резерве после срочной службы или учебы в вузе, или учатся на военной кафедре;
- подходящие и ограниченно подходящие мужчины от 18 до 60 лет (им могут предлагать службу по контракту);
- снятые с военного учета мужчины до 60 лет;
- исключенные из военного учета от 18 до 60 лет, если они не имеют права на отсрочку и не совершили тяжкое преступление.
Напомним, ранее стало известно о том, кого из студентов отправят на фронт. Повестки будут вручать студентам в академическом отпуске, однако за ними сохраняется право на продолжение академического отпуска по мобилизации.
Также в конце сентября в конце сентября мы писали о том, что появился новый законопроект об отмене отсрочек. Предыдущее предложение заключалось в том, чтобы лишить отсрочек студентов, которым исполнилось 30 лет. Теперь предлагается разрешить призыв тех, чье образование не нужно для восстановления экономики.