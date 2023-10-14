ЦРУ предупреждало Белый дом о подготовке к вторжению в Израиль еще в сентябре, — CNN

По словам анонимных чиновников, американская разведка регулярно фиксировала подозрительную активность ХАМАС. Также об этом предупреждала одна из стран на Ближнем Востоке, однако реакции не последовало.

Разведка Соединенных Штатов Америки знала о том, что ХАМАС готовит нападение на территорию Израиля. Белый дом получал предупреждения о подготовке за несколько недель до атаки. Об этом говорится в материале CNN от 13 октября.

В одном из отчетов, который был отправлен 28 сентября, американская разведка предоставила данные в Белый дом о том, что террористическая группировка ХАМАС хочет усилить обстрелы через границу с Израилем.

За два дня до атаки Центральное разведывательное управление еще раз предупредило Вашингтон о вероятном нападении в ближайшее время, а 6 октября чиновники получили информацию о необычной активности группировки. Это была финальная подготовка перед непосредственным нападением, которое произошло 7 октября.

Источники журналистов отметили, что ни одна из американских оценок не содержала никаких тактических деталей или сведений о масштабе и жестокости нападения на Израиль. Также нет данных о том, предупреждали ли о вероятном нападении Израиль.

"Проблема в том, что ничего из этого не является новым. Это то, что исторически было нормой между ХАМАС и Израилем. Я думаю, что произошло то, что все увидели эти отчеты и сказали: "Да, конечно. Но мы знаем, как это будет выглядеть", — рассказывает один из чиновников.

Чиновник одной из стран на Ближнем Востоке отметил, что его правительство неоднократно имело разговор с официальными лицами США и Израиля по поводу угрозы, однако они слушать об этом не хотели.

К слову, собеседники журналистов также предположили, что бойцы ХАМАС планировали атаку во время личных встреч, что не позволило перехватить информацию и застало врасплох весь мир.

Напомним, 14 октября сообщалось, что США могут отправить подразделение морпехов в Израиль, чтобы усилить свои войска. Журналисты отметили, что подразделение, которое в настоящее время находится на борту десантного корабля USS Bataan, состоит из более чем 2000 морских пехотинцев и матросов.