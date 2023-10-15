Хочет закончить до 2025 года: Путин усилил атаки на Донбассе, чтобы диктовать новые условия, — генерал

По словам экс-руководителя Службы внешней разведки Николая Маломужа, глава Кремля не имеет ресурсов для длительной войны и создания ударных армий. Санкции, военное истощение и большие потери бьют и по российской экономике, и по состоянию общества.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не имеет ресурсов, чтобы затягивать войну в Украине на долгие годы. Он планирует все закончить до 2025 года. Усилением атак на Авдеевском и Купянском направлениях Россия создает предпосылки для того, чтобы поставить новые условия мира. Такое мнение высказал генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире телеканала FREEДОМ.

Он рассказал, что враг пытался сосредоточить крупные войска, прежде всего в районе Купянска, Лимана и организовать движение на Харьков, но это ему не удалось.

"Российская армия стоит перед угрозой потери Бахмута, это решающая составляющая для Путина лично. Этот город является для него, как бы моментом истины... То, что они декларировали во всех форматах, не сработало. Поэтому он (Путин — ред.) поставил задачу наступать, наступать на нескольких направлениях и Авдеевка является одним из основных объектов наступления. Поставлена задача захватить Авдеевку и дальше двигаться клином по Донецкой области", — считает Николай Маломуж.

По словам генерала, Кремль демонстрирует Западу, что может усиливать противостояние западного мира с исламским. Владимир Путин пытается создать переговорный процесс на своих условиях.

"Поэтому сейчас пытаются атаковать сильнее, показать, что якобы мы не имеем перспектив наступательных, контрнаступательных операций, а он здесь доминирует. И он уже будет пытаться создать свой переговорный процесс на условиях России. И Запад якобы с ним должен согласиться, отказавшись частично от помощи (Украине — ред.) вооружением, техникой, боеприпасами", — заявил Маломуж.

Он считает, что Путин далеко не заглядывает и до 2025 года думает все завершить и фактически создать военный пояс контроля с оккупированными территориями Украины.

По мнению генерала, ресурсов для длительной войны и создания ударных армий в ближайшие годы президент РФ не имеет.

"И не будет иметь, потому что Россия постепенно деградирует. Санкции, военное истощение, большие потери бьют и по российской экономике, и по состоянию общества", — отметил Николай Маломуж.

Напомним, 12 октября Фокус писал. что военные РФ активизировались на Востоке Украины, они пытаются наступать на Авдеевском направлении, где подразделения ВСУ держат оборону. России нужны успехи на фронте.