Взять до наступления холодов: ВС РФ готовят окружение Купянска, — ГПСУ (видео)

По словам спикера штурмовой бригады Госпогранслужбы "Сталевий кордон" Ивана Шевцова, оккупанты усилили авиаобстрелы и бросают "мясо" на штурм позиций, чтобы выйти к рубежу у реки Оскол до зимы.

Вооруженные силы России на Купянском и Лиманском направлениях предпринимают "мясные штурмы" и готовят окружение Купянска Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-службы штурмовой бригады Госпогранслужбы "Сталевий кордон", подполковник Иван Шевцов в комментарии телеканалу Espreso TV.

Он пояснил, что такие "мясные штурмы" включают группы от 50 до 100 военнослужащих, которые направляются на атаку весьма рискованным образом. Отмечается, что из каждых 100 оккупантов лишь 10-20 возвращаются живыми.

По словам Швецова, несмотря на увеличение числа авиаобстрелов, оккупанты не добиваются успехов на этих направлениях. На указанных направлениях против ВСУ враг выставил первую танковую армию, 25-ю армию РФ и подразделения "Шторм Z", а также мобилизованных из мобилизованных жителей оккупированного Донбасса. При этом вооружение у них самое разное — от советских пушек до современного оружия.

"То есть "заряженные" военнослужащие, а есть обычные мобилизованные, у которых оружие советского образца. Буквально вчера подразделение "Сталевого кордону" уничтожило советскую автоматическую пушку 40-х годов. То есть они уже используют даже какие-то музейные экспонаты на нашем участке", — отметил Шевцов.

По его словам, ВС РФ попытаются взять Купянск до наступления холодов.

"Это говорит о том, что враг хочет прорваться в Купянск. До наступления зимы, до наступления неблагоприятных погодных условий, хочет выйти на проходящий по левому берегу реки Оскол рубеж", — пояснил спикер Госпогранслужбы.

Шевцов подчеркнул, что Купянск и Купянск-Узловой являются стратегически важными пунктами, имеющими хорошие железнодорожные подъезды, что делает их критически важными для российских оккупантов.

Напомним, ранее сержант роты ударных БПЛА и артроразведки 92-й отдельной механизированной бригады Олесь Маляревич рассказал, что на Купянском направлении ВС РФ хотят восстановить утраченные позиции. Для этого они хотят пройти примерно 20 км, чтобы выйти на левый берег реки Оскол.

Напомним, 13 октября в ГВА Авдеевки рассказали о российском наступлении на город. Оккупанты пытаются окружить населенный пункт с двух сторон.