"Река — природный рубеж": почему оккупанты так хотят захватить Купянск (карта)

Оккупационные силы покинули Купянск во время контрнаступления ВСУ осенью 2022 года, но их планы оккупировать город не исчезли, говорит сержант 92-й бригады Олесь Маляревич. Город является важным логистическим узлом.

Related video

Российские войска активизировали боевые действия на Лимано-Купянском направлении. Одна из целей оккупантов — выйти на левый берег реки Оскол и захватить Купянск, который является важным логистическим узлом. Об этом в комментарии для 24 канала сказал сержант роты ударных БПЛА и артроразведки 92-й отдельной механизированной бригады Олесь Маляревич.

Оккупанты хотят восстановить утраченные позиции на Купянском направлении. Для этого они хотят пройти примерно 20 км, чтобы выйти на левый берег реки Оскол. Река — это естественный барьер, поэтому удобно выстраивать за ней линию обороны, отметил военный. Во время Харьковского контрнаступления, ВСУ смогли выбить оккупантов из Купянска, но планы по оккупации у них остались.

"Из Купянска недалеко до границы и для того, чтобы поддерживать группировки на других участках фронта россиянам нужен этот город. Все понимают важность и ценность этой территории", — пояснил Маляревич.

К тому же Купянск является важным логистическим центром, через который проходит важная железная дорога. Украинские военные, по словам сержанта 92-й бригады, накопили достаточно ресурсов и сил, чтобы не дать врагу прорваться на Лимано-Купянском направлении.

Карта боевых действий вблизи Купянска Фото: deepstatemap.live

Напомним, 13 октября в МВА Авдеевки рассказали о российском наступлении на город. Оккупанты пытаются окружить город с двух сторон.

Также в ISW писали, что ВСУ достигли успеха на западе Запорожской области и под Бахмутом.