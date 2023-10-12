"Идут на штурм 100 человек": в НГУ рассказали о тактике россиян на Купянском направлении

Россияне нацелились захватить Купянск и Купянск-Узловой из-за того, что там есть железнодорожный узел и существует возможность закрепиться на левом берегу реки Оскол.

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Оккупанты активизировались на Купянском направлении, усилили атаки и штурмы, в частности, используют тактику так называемых "мясных штурмов". Об этом "Радио Свобода" сказал начальник пресс-службы штурмовой бригады НГУ "Стальной кордон", подполковник Иван Шевцов.

По его словам, ситуация на этом участке фронта сложная, но контролируемая, а для атак оккупанты могут использовать от 50 до 100 человек. Причем личный состав командование ВС РФ не жалеет.

"В направлении Ивановки, Синьковки и с Макеевского направления враг активизировал свои действия. И сейчас он проводит так называемые "мясные" штурмы. То есть, не жалея личный состав, не жалея техники, враг идет на штурм. К примеру — это от 50 до ста человек, которые пытаются прорвать оборону, но им это не удается. Кроме того, они применяют технику, которая также пылает", — говорит Шевцов.

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Он добавляет, что россияне нацелились захватить Купянск, село Купянск-Узловой из-за того, что там есть железнодорожный узел и закрепиться на левом берегу реки Оскол пока благоприятные погодные условия.

По словам Шевцова, ни одной позиции военные из бригады "Стальной кордон" не потеряли. Что касается подразделений ВС РФ, которые сейчас воюют на Купянском направлении, то, кроме отрядов из зеков "Шторм" есть также 1-я и 25-армия РФ.

Напомним, что воины 3-го полка Сил специального назначения использовали беспилотники против российских войск в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой ВС РФ пошли в наступление колонной бронетехники на позиций бойцов НГУ. Гвардейцы приняли бой и не дали вражеской технике даже доехать до их окопов.