Земля не приютила: операторы ССО применили БПЛА и уничтожили россиян в траншеях (видео)

Маскировка не помогла российским захватчикам, а длинные траншеи не защитили от ударов с дронов.

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Воины 3-го полка Сил специального назначения использовали беспилотники против российских войск в Донецкой области. Об этом в Telegram опубликованы результаты работы.

На видео можно увидеть, что захватчики пытаются прятаться в траншеях, которые были выкопаны среди растительности. Такое массирование не помогло оккупантам. Впоследствии по их позициям наносились удары.

"Ни листья деревьев, ни украинская земля не приютили российских террористов. Так будет с каждым!" — объяснили бойцы.

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Операторы ССО с дронов уничтожили позиции ВС РФ в Донецкой области

Бойцы ССО в войне с РФ

Операторы ССО 10 октября дронами эффективно ликвидировали российскую пушку возле Бахмута. Украинские защитники сначала провели аэроразведку, а затем атаковали объект, одновременно сбросив на него несколько боеприпасов. Они зафиксировали вражескую пушку среди гражданских сооружений. Впоследствии атаковали объект, одновременно сбросив на него несколько боеприпасов. Поразили российскую Д-30 с первой попытки.

Бойцы ССО 4 октября поразили склад боеприпасов оккупационных войск в Донецкой области. После точного удара украинских бойцов склад боеприпасов Вооруженных сил Российской Федерации еще долго не прекращал взрываться — в небо поднимался огонь и густой дым.

23 июня Силы ССО сумели ликвидировать 8 единиц техники войск РФ. Военные 73-го морского центра Сил специальных операций уничтожили важные цели противника ударными дронами. У россиян будет меньше машин, которые транспортируют гаубицы "Мста" и пушки "Гиацинт-Б".

Напомним, 10 октября ВСУ в Донецкой области уничтожили колонну техники ВС РФ вместе с экипажами. Оккупанты прибегли к штурму, а чтобы он успешно прошел, сначала использовали инженерную машину по разминированию.