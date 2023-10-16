"Активная оборона": Путин хочет снизить ожидания россиян, что скрыть неудачи под Авдеевкой, — ISW

По данным экспертов, российские войска будут продолжать наступательные операции в таком сниженном темпе в ближайшей перспективе и будут оставаться угрозой для украинских сил в районе Авдеевки.

Эксперты Института изучения войны (ISW) обратили внимание на изменение риторики среди россиян в отношении наступления оккупантов на Авдеевку. Они отмечают, что захватчики "снижают ожидания" относительно продвижения ВС РФ. Об этом сообщают в отчете ISW.

В интервью российскому государственному телевидению Путин заявил, что российские войска ведут "активную оборону" на Авдеевском, Купянском и Запорожском направлениях.

По мнению экспертов, описание Путиным российских военных действий в районе Авдеевки как "активной обороны" вместо "активных боевых действий" может быть попыткой снизить ожидания в отношении масштабного продвижения российских войск.

"Российские войска вряд ли совершат значительные прорывы или отрежут украинские силы в населенном пункте в ближайшей перспективе, а потенциальные масштабные продвижения, вероятно, потребуют значительного и длительного привлечения личного состава и материальных средств", — говорится в отчете.

В соответствии с данными ISW, российское информационное пространство в целом также снижает свой первоначальный оптимизм относительно перспектив российских наступательных операций в районе Авдеевки.

В обзоре указывается, что российские войска начали наступательные операции с целью окружения Авдеевки 15 октября, но пока не достигли значительных успехов, возможно, в связи с замедлением темпов российских военных действий в этом районе.

Как украинские военные наблюдатели, так и российские источники заявили, что российские войска не достигли желаемого спешного прорыва и столкнулись с большими потерями и, вероятно, более медленным, чем ожидалось, темпом продвижения.

Тем не менее, российские войска, вероятно, будут продолжать наступательные операции с уменьшенной активностью в ближайшем будущем и останутся угрозой для украинских сил в этом районе, хотя маловероятно, что им удастся добиться решающего прорыва или окружения Авдеевки.

Аналитики указывают и на то, что снижение темпов российских наступательных операций может быть результатом временного приспособления к тактической обстановке, и захватчики могут активизировать свои попытки окружить Авдеевку в ближайшие дни.

Напомним, 15 октября сообщалось, что ВС РФ за сутки потеряли самолет Су-25, "Солнцепек" и БМПТ "Терминатор". По словам командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского, российские войска не прекращают наносить авиационные и артиллерийские удары по позициям Сил обороны. Потери личного состава ВС РФ за минувшие сутки составили 797 человек.