Обстрел Украины 16 октября: есть прилеты и пострадавшие, повреждены энергообъекты (фото)

По данным местных военных администраций, в Миргородском районе пострадали трое человек, включая 10-летнего ребенка, а в Днепропетровской области ВС РФ повредили электросети, из-за чего тысячи жителей Никополя остались без света.

В ходе обстрела городов Украины в ночь на 16 октября в Полтавской области пострадали три человека, а в Днепропетровской области зафиксировали разрушения. Об этом сообщили глава Полтавской ОВА Филип Пронин и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Обстрел Полтавщины

По информации Пронина, ВС РФ атаковали Полтавскую область ракетами и дронами. В частности, взрывы были слышны в Миргородском районе.

Обломки ракет повредили несколько частных домов, в результате чего трое человек пострадали, среди них 10-летний ребенок.

"Все доставлены в больницу. Погибших нет", — уточнил Пронин.

Обстрел Днепропетровской области

Как сообщил глава ОВА Лысак, в результате ночного обстрела в области есть разрушения.

Так, ВС РФ пять раз ударили из артиллерии и РСЗО "Град" по Никополю. Пострадали два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер. Кроме того, повреждены пятиэтажка, три частных дома, хозяйственная постройка, авто и остановка общественного транспорта. Также есть попадания по объекту критической инфраструктуры.

"Задело газопровод и 4 линии электропередач. Без света остались почти полторы тысячи семей", — информировал Лысак.

Кроме того, в Марганецкой общине повреждены два дома, религиозный объект и электросети.

Фото: Днепропетровская ОВА Фото: Днепропетровская ОВА Фото: Днепропетровская ОВА Фото: Днепропетровская ОВА

Обошлось без погибших и пострадавших.

Обстрел Хмельницкой области

Начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что регион подвергся атаке дронов-камикадзе иранского производства Shahed. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Обстрел Украины 16 октября — результаты работы ПВО

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что 16 октября российские войска атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М", пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59. Также ВС РФ применили 12 БПЛА Shahed.

"Авиационными ракетами атакованы северные и восточные регионы Украины, "шахеды" противник направил в разных направлениях, в том числе на запад", — говорится в сообщении ВС ВСУ.

Защитникам неба удалось перехватить две ракеты Х-59 и 11 ударных дронов.

Напомним, 16 октября сообщалось об обстреле украинских городов. Тогда стало известно о том, что ВС РФ выпустили по Миргороду ракету и направили БПЛА в несколько областей страны.