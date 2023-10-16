"У россиян есть страх": в ГУР объяснили, почему РФ не объявляет всеобщую мобилизацию

По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, юридически законодательство и полномочия репрессивных органов увеличиваются таким образом, чтобы в любой момент неожиданное оглашение решения о новой волне мобилизации не могло встретиться с ощутимым сопротивлением.

Мобилизация в РФ продолжается, и каждый месяц тысячи граждан призываются на военную службу для участия в войне с Украиной. Вместе с тем, российские власти избегают официального объявления об всеобщей мобилизации из-за страха. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Готовят к новым волнам мобилизации. Юридически законодательство и полномочия репрессивных органов увеличиваются таким образом, чтобы в любой момент неожиданное оглашение решения о новой волне мобилизации не могло встретиться с ощутимым сопротивлением", – сказал представитель ГУР.

Он подчеркнул, что независимо от того, как власть относится к общественному сопротивлению, в Кремле существует опасение перед ним, так же как и у самих россиян есть страх перед мобилизацией.

"Боятся, что будут забирать людей с улицы. Так сейчас поступают на оккупированных территориях Украины. В частности, на Донбассе", – заявил Юсов.

Напомним, что в ЦНС сообщили, что оккупанты определились с мобилизационным планом на ВОТ. Выполнение мобилизационного плана на временно оккупированных территориях контролирует заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Оккупанты хотят призвать больше всего лиц в ВС РФ из Донецкой и Луганской областей и Крыма.

30 августа первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал, что оккупанты не смогли организовать массовую мобилизацию на территории региона из-за тихого сопротивления населения. По словам Соболевского, враг боится давать оружие херсонцам.