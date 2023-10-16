РФ может использовать ЧВК, чтобы избежать непопулярной мобилизации, — британская разведка

По данным британской разведки, российские власти пытаются избежать мобилизации военнообязанных для войны против Украины, поэтому вербуют наемников под видом "добровольцев".

Британская военная разведка предполагает, что существует "реальная вероятность" того, что Россия вербует наемников через "добровольческие" подразделения, чтобы избежать дальнейшей непопулярной мобилизации. Об этом говорится в обзоре британского Министерства обороны, опубликованного 16 октября в социальной сети Х (ранее Twitter).

По данным Британской разведки, частная военная компания (ЧВК) "Редут" входит в число тех, кто вербует наемников под видом "добровольцев".

"Редут" участвовал в боевых действиях в Донецкой, Харьковской, Киевской и Луганской областях. В Минобороны Великобритании отметили, что группа, весьма вероятно, насчитывает более 7000 человек.

В разведке предполагают, что вербовка наемников в так называемые "добровольческие" подразделения помогает России избежать дальнейшей мобилизации, которая является непопулярной в РФ.

"В настоящее время "Редут" является одним из ряда подразделений ЧВК и добровольческих корпусов, используемых Министерством обороны России для пополнения российских регулярных сил", — добавили в ведомстве.

Что известно о ЧВК "Редут"

ЧВК "Редут" — российская частная военная компания, участвующая во вторжении России в Украину. Состоит из российских военнослужащих, а также, по некоторым сообщениям, заключенных из российских тюрьм строгого режима. В России существует еще как минимум одна организация с названием "Редут" — "Редут-безопасность". Ее возглавляет один из создателей ЧВК "Славянский корпус" Евгений Сидоров.

Редут был создан в 2008 году через слияния нескольких мелких группировок ветеранов Службы внешней разведки РФ, ВВС и частей Минобороны РФ, получивших боевой опыт участия в военных и миротворческих миссиях.

Ранее, 21 сентября сообщалось, как частичная мобилизация влияет на наступление ВС РФ. В Госдуме РФ заявили, что ротации российских военных из зоны "спецоперации" не будут происходить.