В России впервые публично признали, что получают БПЛА из Китая (видео)

Практически все импортные беспилотники, которые сейчас есть у страны-агрессора, были поставлены из Китая. Однако, по словам министра финансов РФ Антона Силуанова, главной задачей сейчас является, чтобы 41% БПЛА к 2025 году были с маркой "Сделано в России".

Почти все беспилотники, которыми на сегодняшний день владеет Россия, в основном из Китайской народной Республики. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Об этом он сообщил 16 октября, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Силуанов фактически впервые за время полномасштабного вторжения РФ в Украину на публичном уровне разгласил информацию об источнике поставок в Россию беспилотных летательных аппаратов.

"Сегодня беспилотники в основном все из Китайской народной Республики. Благодарны нашим партнерам. Но надо развивать собственную ресурсную базу и деньги необходимые выделены", — подчеркнул российский министр.

Также Силуанов анонсировал новую программу РФ по созданию собственной базы по производству беспилотников. По его словам, Россия направит дополнительные средства на изготовление БПЛА.

"60 с лишним миллиардов рублей учтены, деньги на новый нацпроект по развитию собственной беспилотной базы", — объявил глава минфина РФ.

Кроме того, он заявил, что главной задачей является, чтобы 41% всех беспилотников к 2025 году были с маркой "Сделано в России".

Китай нелегально продает РФ дроны для войны с Украиной

CEO разведывательного агентства Molfar Артем Старосек еще 20 сентября рассказал, что Китай в обход международных санкций продает беспилотники России, используя "серую" схему .

По его словам, Китай использует схему перегрузки в портах, чтобы доставить российским покупателям беспилотные летательные аппараты. Китайские производители и реализаторы заявляют, что отправляют эти дроны в США, так и происходит, но вскоре после прибытия корабли отчаливают от американских берегов и перебрасывают БПЛА на другие суда, идущие в Россию.

CEO разведывательного агентства также рассказал, что происходит с беспилотными летательными аппаратами, когда они прибывают в российские порты. По его словам, большая часть компаний, которые имеют право завозить дроны в РФ, открыли учебные центры на ее территории. Они сотрудничают с Росгвардией и обучают силовиков, как управлять аппаратами.

Напомним, ранее зарубежные СМИ писали о том, что Китай планирует углублять торговые связи с РФ, несмотря на неодобрение Запада. По данным журналистов, Россия находится под западными санкциями, поэтому Москва полагается на своего союзника Пекин в экономической поддержке, пользуясь китайским спросом на нефть и газ, а также на зерно.