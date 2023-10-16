Мобилизация в Украине: некоторых мужчин не заберут в армию (перечень)

Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", речь идет о тех мужчинах, которые являются народными депутатами, работниками силовых структур, Минобороны, также это педагоги и ученые.

В Украине сейчас действует всеобщая мобилизация, которая была объявлена из-за вооруженной агрессии России. Во время нее военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать в ряды ВСУ. Однако некоторые категории граждан имеют отсрочку. Мужчины каких профессий не подлежат мобилизации, разбирался Фокус.

Профессии мужчин можно разделить на несколько условных групп, а именно, те, кто имеет так называемую "бронь", педагогические работники, народные депутаты, а также работники силовых и военных ведомств.

Кого не имеют права забирать на войну

Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" отсрочку имеют мужчины, которых на период мобилизация на военного положения забронировали органы государственной власти, местного самоуправления или предприятия, учреждения и организации в порядке, установленном Кабмином. Также мобилизации не подлежат народные депутаты.

Кроме того, согласно украинскому законодательству, отсрочку от призыва имеют:

органы военного управления;

работники воинских частей;

предприятия, учреждения и организации Министерства обороны;

предприятия, учреждения и организации ВСУ;

работники Госспецсвязи;

работники СБУ;

работники СВР;

работники Нацгвардии;

работники ГПСУ;

работники Нацполиции;

работники БЭБ, НАБУ, ГБР, ГИС, УГОУ.

От мобилизации освобождены ученые и педагоги: детали

На особый период призыва на военную службу по мобилизации не подлежат ученые и педагоги, об этом также известно из закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Речь идет о таких категориях лиц:

Научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень.

Педагоги, работающие в заведениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, заведениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила, что государство будет усиливать контроль за военнообязанными, чтобы избежать случаев уклонения от мобилизации.

Также сообщалось, будут ли призывать на фронт мужчин старше 60 лет. По данным юриста Марии Левченко, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, в котором предусмотрена возможность продолжить службу по собственному желанию.