"Враг испаскудил мою жизнь": тактика ВС РФ за последние месяцы сильно изменилась, — снайперы ВСУ

По словам украинского защитника, российские военные применяют "систему поводырей", когда один идет впереди группы, на расстоянии 10-15 метров. Другой снайпер сравнил свою работу с рыбалкой.

Снайперы Сил обороны рассказали, что прежде имели дело преимущественно с "вагнеровцами", которые "как стадо ходили". Сейчас же действуют профессиональные регулярные войска оккупантов. Об этом сообщает русская служба "Радио Свобода".

"Ты одного бахнул, а они даже не замечали, что последнего не стало. Когда зашли регулярные войска, то они начали маскироваться", — рассказал боец ВСУ, добавив, что тактика ВС РФ за последние месяцы претерпела значительные изменения. Противник действует осмотрительно и активно применяет дроны.

Снайпер 30-й бригады ВСУ Антон рассказал, что воюет еще с 2014 года и участвовал в боях за Донецкий аэропорт.

"Конкретный враг, который испаскудил мою жизнь. У меня двое детей, они меня не видят. Я девять лет в армии. Сколько он тут — столько буду и я", — объяснил военнослужащий.

Он называет свою работу интересной и сравнивает с рыбалкой.

"Кто рыбачит, тот меня поймет", — пояснил он.

Его коллега рассказал, что больше предпочитает ночное время, т.к. со стороны противника больше движений именно в ночью.

Выстрелы из американской винтовки Barrett фиксируются на видео.

"Было шесть видео за один выход", — упомянул снайпер, хотя журналисты отмечают, что о количестве пораженных целей многие просят не спрашивать.

"Не считаю, не хочу, чтобы меня посчитали так же. — объяснил боец ВСУ. — Принципиально. Это работа, обычная работа. Хвастаться таким, как говорится… Делаем и делаем".

"Для снайпера самое важное — это выдержка и выбор позиции", — добавил еще один боец.

Тактика российских войск в Украине

По его словам, российские военные применяют "систему поводырей", когда один военнослужащий идет впереди группы, на расстоянии 10-15 метров. При этом можно отследить движение противника, а затем уже — стрелять.

"Когда были "вагнера", то они просто как стадо ходили", — отметил военнослужащий. Он добавил, что военные из оккупационной группировки регулярных сил РФ действуют более скрытно.

Появление дронов все усложнило

"Раньше нас "птицы" не задалбывали, сейчас "птицы" есть. И "птицами" они сейчас корректируют и находят цели, работают по ним", — отметил военный.

Со слов бойцов ВСУ, снайпинг, в последнее время стал крайне рискованной задачей, в силу того, что линия фронта насыщена беспилотниками.

"Потому что поднимается квадрокоптер с тепловизором — все! Как бы ты ни замаскировался, тебя все равно спалят", — отметил он.

Напомним, что снайпер "призрак Бахмута" рассказал, как ликвидировали оккупантов в 3 км.

Также сообщалось, что боец ТРО обнародовал копию приказа о зачислении на службу Дениса Ермака. По словам военного, брат главы ОП пришел воевать, когда оккупантов уже практически отбросили из Киевской области.