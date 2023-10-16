Кадры с применением лазерного оружия в Израиле взяты из видеоигры, — расследование экспертов

Разработчики Arma 3 неоднократно заявляли, что кадры из их игры уже не раз использовались для распространения дезинформации. Чтобы решить эту проблему необходимо тесное сотрудничество с ведущими мировыми СМИ.

В соцсетях 15 октября появились видеокадры вероятного применения израильскими силами лазерной системы противоракетной обороны Iron Beam ("Железный луч") для перехвата запущенных боевиками ХАМАС ракет. Как выяснилось, на самом деле эти кадры взяты из видеоигры в жанре военного симулятора Arma 3 и к реальному применению Iron Beam никакого отношения не имеют. Об этом 16 октября рассказали обозреватели Defence News.

Авторы публикации пишут, что ролики появились в эти выходные на сайте X (Twitter), а в комментариях ошибочно утверждалось, что видео демонстрирует работу израильской лазерной установки Iron Beam, разработанной израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems.

"Обрезанные кадры с низким разрешением, демонстрирующие перехват целый рой снарядов перед башней, взяты из игры Arma 3, которую издатель, компания Bohemia Interactive, называет "масштабной военной песочницей", — говорится в материале.

Эксперты отмечают, что сами разработчики видеоигры 10 октября предупредили, что Arma 3, действие которой разворачивается в футуристическом, вымышленном конфликте, легко модифицируется и используется для распространения дезинформации.

"Хотя нам и лестно, что Arma 3 так реалистично моделирует современные военные конфликты, мы, конечно, не рады, что эти видеоролики могут быть приняты за реальные боевые действия и использованы в качестве военной пропаганды", — заявил менеджер по связям с общественностью компании Bohemia Interactive Павел Кржижка.

По его словам, несмотря на удаленные видео, их появляется все больше, поэтому единственный способ решить эту проблему — активное сотрудничество с ведущими мировыми СМИ, которые имеют большой охват и возможности эффективно бороться с фейками.

При этом отмечалось, что кадры из Arma 3 уже неоднократно использовались в качестве подмены реальных событий в Афганистане, Сирии а также Украине.

Ранее мы писали о вероятном применении лазерного оружия в Израиле. Несмотря на появившихся в сети кадрах руководство ЦАХАЛ официально не подтверждало применение Iron Beam, а израильские журналисты опровергли факт его использования.