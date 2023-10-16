"Абсолютный отстой": OSINT-расследователь проанализировал штурмовые действия ВС РФ под Авдеевкой

Российскому командованию удалось скрыть перемещение нескольких бригад для штурмов Авдеевки, отметил OSINT-расследователь. Однако на этом успехи заканчиваются и начинается ряд провалов.

Украинские бойцы, которые воюют под Авдеевкой, сообщили о направлениях атак подразделений ВС РФ и об их целях. В частности, противник пытается захватить высоту к северу от города — Авдеевский коксохим. Также движется с юга, чтобы зажать "клещи". Между тем в течение шести дней штурмов россияне потеряли бригаду живой силы и 60 бронемашин различных типов. Немецкий OSINT-расследователь Tendar объяснил детали российской спецоперации под Авдеевкой. По его мнению, ВС РФ планировали успешно, но потом что-то пошло не так. О неудачах командования россиян говорится в посте в соцсети X (ранее — Twitter) расследователя.

Tendar отметил, что командованию ВС РФ удалось, по его словам, тайно собрать штурмовой кулак неподалеку от Авдеевки. Он указывает, что это якобы стало неожиданностью для подразделений ВСУ, которые держат там оборону: "Скрыть такую большую наступательную силу — это уже сам по себе подвиг".

Однако после этого единственного успешного шага остальные последующие действия были полностью провальными: "Это нельзя описать иначе: действия россиян — абсолютный отстой", — сказал расследователь.

Среди ошибок россиян Tendar выделили три важнейших. Во-первых, танковые колонны были успешно остановлены украинскими ПТРК, дронами и минированием — ВСУ превратили Авдеевку в "неприступную крепость". Во-вторых, командование ВС РФ решило штурмовать танковыми колоннами, которые в очередной раз показали свою неэффективность во время провала на Киевщине. В-третьих, украинская артиллерия уничтожает логистику врага, в то время как у россиян есть проблема с износом стволов и снарядов.

Вероятное гипотетическое взятие Авдеевки не несет никакой стратегической цели — даже не свяжет резервы Сил обороны, а нужно лишь для пропаганды, уверен аналитик.

"Самой большой ошибкой российского наступления является то, что оно стратегически считается абсолютно бесполезным. Вопрос — почему Россия вообще начала это наступление — оправдан, и я предполагаю, что он носит преимущественно пропагандистский и в определенной степени нарциссический характер."

Бои под Авдеевкой: детали

Отметим, согласно данным онлайн-карты боевых действий DeepState, подразделения ВС РФ попытались продвинуться на одно поле вперед — на расстояние около 1 км. Однако ни на одном из направлений атаки — у Красногоровки на севере и Северного и Первомайского на юге — нет изменений в линии фронта: заметно лишь разрастание серой зоны, где продолжаются боевые действия.

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 16 октября указывается, что бойцы ОСУВ "Таврия" в течение суток успешно отбили под Авдеевкой 15 российских атак.

Отметим, днем 16 октября бойцы Сил обороны заметили небольшое затишье на линии боев в Авдеевке. Указали, что ВС РФ потеряли не менее бригады живой силы. Между тем в ГУР Минобороны объяснили, какую цель имеет российское командование, штурмуя этот населенный пункт. В частности, командование ВС РФ хотело бы рассредоточить украинские силы, чтобы защитить сухопутный коридор на Крым на юге.

Напоминаем, в американском правительстве 13 октября сообщили, что уверены в начале наступления ВС РФ под Авдеевкой. Также отметили восстановление привычной для россиян тактики — использование так называемых "мясных" штурмов. Кремль пытается скрыть от населения России ситуацию на данном отрезке фронта: для этого вместо штурмовых действий говорят об "обороне".