"Колоссальный огонь": бои на ЗАЭС напоминали игру до первых потерь, — нацгвардеец (видео)

Вражеская колонна появилась из темноты и быстро развернулась после "встречи" с украинскими защитниками. Однако, как описал военный Игорь Сорока, уже второе столкновение обернулось для бойцов полуокружением.

Первое столкновение с российскими войсками в районе Запорожской атомной электростанции напомнило украинским защитникам компьютерную игру, однако уже через час они были вынуждены вернуться в реальность. Деталями боев за ЗАЭС в интервью для ISLND TV поделился военнослужащий Нацгвардии и уроженец Энергодара Игорь Сорока.

По его словам, украинские воины получили команду занять позиции. Большая часть защитников находилась на станции, однако подразделение Сороки было размещено за ней и встречало врага первым. Военный отметил, что речь идет о 20 спецназовцах, задачей которых была оборона.

"Уже темно. Они едут, не боясь ничего. Свет фар по всей дороге, на всю станцию — они едут как к себе домой", — вспомнил он.

Командир приказал бойцам подпустить оккупантов ближе. Несмотря на опасения, что окажутся в окружении, военнослужащие выполнили команду. Когда расстояние до вражеской колонны уменьшилось до 70 метров, защитники получили команду "огонь" и открыли огонь из окон.

"Колоссальный огонь, но из стрелкового оружия — по танкам, по БТР. Но вели огонь, надеялись на что-то. Реакция была очень быстрая", — рассказал Сорока.

Он предположил, что захватчиками были россияне из восточного региона. Они начали кричать на своем языке и разбегаться, убегая в леса.

"У нас было очень крутое спецподразделение, но оно в боях участия не принимало, боевого опыта не было. Мы круто насыпали, врага клали — это было как игра все", — отметил военнослужащий.

По его словам, после напряженного боя российские оккупанты отошли и забрали технику. Защитники обрадовались, некоторые даже начали ложиться отдыхать после ночных дежурств. Однако менее чем через час силы ВС РФ вернулись. Колонна снова начала сунуться на позиции нацгвардейцев, и те снова были вынуждены вступить в бой.

"И это все повторяется. Мы видим — начинаем насыпать, только уже побратим мой начал стрелять из РПГ", — вспомнил Сорока.

Он рассказал, что подразделению удалось подбить два российских танка, один из которых сгорел вместе с экипажем. Однако вскоре к зданию подъехал вражеский БТР, который подсветил "цель" для танка. После удара защитники возобновили огонь, но начался пожар. Кроме того, группировка понесла потери.

"Мы увидели, что это уже не игра, это уже реальность, люди умирают", — заявил военный.

Нацгвардейцы получили команду отходить и спустились по пожарной лестнице. На первом этаже они оказались в полуокружении, поэтому единственным путем оставалась ЗАЭС. В это время враг запускал по станции мины.

"Оставаться там нельзя было, потому что здание горело и простреливалось все. Мы выбежали, добежали до закрытых ворот, охранник которых сбежал. Я был вынужден садиться и открывать их во время боя, во время обстрела", — рассказал Сорока.

По его словам, бойцы начали перелезать через кирпичный забор на электростанцию, чтобы продолжать оборону. В момент, когда одни подсаживали других, оккупанты открыли по ним огонь из пулемета.

"Нас увидели", — констатировал военнослужащий.

Тогда подразделение приняло решение бежать в лес, чтобы спастись. Нацгвардеец отметил, что вариант сдаваться в плен даже не рассматривали.

Напомним, также о своей работе рассказал снайпер 30 бригады ВСУ Антон. Он в армии с 2014 года и защищал Донецкий аэропорт. По словам бойца, российские оккупанты применяют "систему поводырей", когда впереди группы идет один военнослужащий.

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