Пограничники рассказали сколько мужчин в день "ловят" на границе

Наибольшее количество попыток незаконного пересечения границы фиксировали весной и летом. В последние месяцы количество случаев незаконного пересечения границы по поддельным документам уменьшилось.

На украинских границах пограничники ежедневно в среднем задерживают 20-30 человек, которые пытаются незаконно выехать из Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, около 100-150 человек получают отказ в пересечении границы, потому что не имеют законных оснований.

"Когда они прибывают в пункты пропуска, но не имеют законных оснований, чтобы пересечь линию государственной границы", — отметил Демченко.

За время действия военного положения на "зеленом участке" было задержано около 15 800 человек, еще 6900 были разоблачены в пунктах пропуска.

Больше всего "беглецов" фиксировали летом и весной. Последние несколько месяцев количество граждан, которые хотят незаконно пересечь границу по поддельным документам уменьшилось, однако увеличилось количество тех, кто пытается пересечь границу за пределами пунктов пропуска.

Напомним, что в ТЦК объяснили, какая польза от уклонистов на фронте . Здесь считают, что гражданин на фронте понимает, что позади него — мирное население, которое нужно защитить и рядом боевые побратимы, которых нельзя подвести во время выполнения задания.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжается мобилизация военнообязанных граждан. В рамках мобилизационных мероприятий по всей стране стоят блокпосты, на которых останавливают мужчин призывного возраста и проверяют документы.