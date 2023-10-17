У Путина не осталось выбора: РФ ищет союзников, чтобы создать антизападный блок, — WP

По словам журналистов, антизападный союз состоит из России, Китая, Северной Кореи и Ирана. Они хотят противостоять США, их союзникам по НАТО и партнерам в Тихоокеанском регионе.

Президент РФ Владимир Путин собирается в Пекин. У него практически больше не осталось стран, куда он мог бы отправиться с рабочим визитом. Об этом пишет издание Washington Post.

По словам журналистов, и Россия, и Китай сейчас столкнулись с серьезными кризисами, причины которых – их лидеры. Так, РФ увязла в войне в Украине, которую начал Путин, а в КНР наблюдается серьезный спад экономики, из-за чего доверие руководства страны к главе КНР Си Цзиньпину падает.

Издание пишет, что Москва и Пекин часто обвиняют США в менталитете "холодной войны". Углубляющее сотрудничество Путина и Си говорит о том, что "линия разлома" в мире формируется более четко. С одной стороны, формируется антизападная коалиция, состоящая их России, Китая, Северной Кореи и Ирана, с другой – США и союзники по НАТО, а также партнеры в тихоокеанском регионе.

Сообщается, что Кремль и Пекин хотят склонить на свою сторону страны так называемого Глобального юга, но те не спешат принимать чью-то сторону.

Как рассказал эксперт из Российского Евразийского центра Карнеги Александр Габуев, сотрудничество РФ с Китаем серьезно расширилось с момента начала полномасштабной войны в Украине. Однако это происходит на условиях Пекина.

"Китай сталкивается с некоторыми серьезными препятствиями, как из-за некоторых внутренних обстоятельств, так и из-за конкуренции с Соединенными Штатами, но этот комплекс проблем также придал определенный импульс двусторонним отношениям", — сказал он.

По его словам, России больше "некуда идти" в поисках большого нового рынка для своих товаров.

Напомним, что 16 октября в России впервые публично признали, что получают БПЛА из Китая. Практически все импортные беспилотники, которые сейчас есть у страны-агрессора, были поставлены из Китая. Однако, по словам министра финансов РФ Антона Силуанова, главной задачей сейчас является, чтобы 41% БПЛА к 2025 году были с маркой "Сделано в России".